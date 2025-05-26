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  4. Гвардиола нашел замену для Де Брюйне. Ман Сити заплатит 75 миллионов
Англия
26 мая 2025, 11:55 |
1552
1

Гвардиола нашел замену для Де Брюйне. Ман Сити заплатит 75 миллионов

Тиджани Рейндерс, скорее всего, покинет «Милан»

26 мая 2025, 11:55 |
1552
1
Гвардиола нашел замену для Де Брюйне. Ман Сити заплатит 75 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиджани Рейндерс

Английский «Манчестер Сити» интересуется нидерландским полузащитником итальянского «Милана» Тиджани Рейндерсом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, «горожане» предложили за 26-летнего футболиста 65 миллионов евро, но «россонери» не отпустят игрока дешевле 75 миллионов. Эта сумма не отпугивает «горожан».

Отмечается, что подписание Рейндерса является личным желанием главного тренера команды Пепа Гвардиолы. Он считает нидерландца идеальной заменой для Кевина Де Брюйне, который уже попрощался с клубом.

В сезоне 2024/25 Тиджани Рейндерс провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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Тиджани Рейндерс Милан Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Пеп Гвардиола Кевин Де Брюйне
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Gargantua81
этот парень стоит таких денег
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