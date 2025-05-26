Гвардиола нашел замену для Де Брюйне. Ман Сити заплатит 75 миллионов

Английский «Манчестер Сити» интересуется нидерландским полузащитником итальянского «Милана» Тиджани Рейндерсом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, «горожане» предложили за 26-летнего футболиста 65 миллионов евро, но «россонери» не отпустят игрока дешевле 75 миллионов. Эта сумма не отпугивает «горожан».

Отмечается, что подписание Рейндерса является личным желанием главного тренера команды Пепа Гвардиолы. Он считает нидерландца идеальной заменой для Кевина Де Брюйне, который уже попрощался с клубом.

В сезоне 2024/25 Тиджани Рейндерс провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.