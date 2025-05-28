Известно, сколько хочет платить Галатасарай Лунину. Больше, чем Реал

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации турецкий СМИ, «Галатасарай» готов заманить Лунина большей зарплатой, чем ту, которую платит «Реал». Турки предложили украинцу чистыми пять миллионов евро в год, в то время, как в «Реале» он получает 2.4 млн евро.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.