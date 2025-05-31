Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Легендарный игрок и тренер – о Ламине Ямале
Легендарный игрок и бывший тренер француз Зинедин Зидан высказался об игре молодого таланта каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля.
«Когда видишь, как играет Ямаль, например, в полуфинале против миланского «Интера»... Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Видеть то, как он доминирует на поле – это прекрасно», – отметил Зинедин Зидан.
В этом сезоне Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и отметился 25 результативными передачами. Ранее стало известно, какая будет зарплата у Ямаля в «Барселоне» по новому контракту.
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