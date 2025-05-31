Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»

Легендарный игрок и бывший тренер француз Зинедин Зидан высказался об игре молодого таланта каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Когда видишь, как играет Ямаль, например, в полуфинале против миланского «Интера»... Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Видеть то, как он доминирует на поле – это прекрасно», – отметил Зинедин Зидан.

В этом сезоне Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и отметился 25 результативными передачами. Ранее стало известно, какая будет зарплата у Ямаля в «Барселоне» по новому контракту.