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  4. Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Испания
31 мая 2025, 23:46 |
2110
0

Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»

Легендарный игрок и тренер – о Ламине Ямале

31 мая 2025, 23:46 |
2110
0
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный игрок и бывший тренер француз Зинедин Зидан высказался об игре молодого таланта каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Когда видишь, как играет Ямаль, например, в полуфинале против миланского «Интера»... Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Видеть то, как он доминирует на поле – это прекрасно», – отметил Зинедин Зидан.

В этом сезоне Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и отметился 25 результативными передачами. Ранее стало известно, какая будет зарплата у Ямаля в «Барселоне» по новому контракту.

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Зинедин Зидан Барселона Ламин Ямаль чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник
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