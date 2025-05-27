«Я не готов». Украинский легионер попрощался со своим клубом в Европе

Украинский полузащитник Роман Безус объявил об уходе из «Омонии», выступающей в чемпионате Кипра. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

«Было много времени, чтобы подготовиться к этому моменту, но нет, оказалось, что я не готов! Спасибо за любовь и поддержку! Спасибо за новых друзей, за знакомства, за болезненные и счастливые моменты вместе! Спасибо «Омонии» за эту главу в моей карьере», – написал Безус.

Контракт Безуса с Омонией был рассчитан до конца мая 2025 года. Вероятно, стороны решили не продолжать сотрудничество.

К «Омонии» Безус присоединился на правах свободного агента летом 2022 года. В его активе 19 голов и 16 передач в 90 матчах за команду.