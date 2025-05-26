Кипрский клуб объявил об уходе известных экс-игроков Динамо и Днепра
Фран Соль и Бруну Гама покидают АЕК Ларнака
Кипрский клуб АЕК из Ларнаки на своем официальном сайте объявил об уходе из команды двух легионеров, которые также хорошо известны почитателям украинской Премьер-лиги.
Контракты с киприотами истекли у 33-летнего испанского центрфорварда Франа Соля, который в Украине играл за «Динамо», а также у 37-летнего португальского вингера Бруну Гамы, известного по выступлениям за «Днепр».
Соль провел в клубе из Ларнаки два последних сезона, а Бруну Гама – три.
Оба легионера в текущем сезоне помогли АЕКу выиграть Кубок Кипра, хотя в целом являлись лишь футболистами ротации.
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