Известно, сколько болельщиков Ливерпуля попали в больницу после ДТП
В полиции не рассматривают версию теракта
Полиция Ливерпуля сообщила, что в результате наезда автомобиля в толпу болельщиков футбольного клуба в больницу были госпитализированы 27 человек.
Известно также, что среди пострадавших есть один ребенок, который получил серьезные травмы.
Также сообщается, что примерно 20 человек после получения медицинской помощи были отпущены врачами домой.
Полиция сообщила о задержании 53-летнего британца. Информируют, что по данному делу открыто уголовное производство, но сразу же не рассматривают версию теракта.
Ранее стало известно, что автомобиль в Ливерпуле влетел в толпу болельщиков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь не спешит покидать мадридский гранд
Роман Безус попрощался с «Омонией»