Левый вингер для Реала. Варианты для усиления проблемной позиции в клубе

Несколько дней назад появилась новость: «Реал» собирается подписать Нико Уильямса, за которым ранее охотилась «Барселона». И это была бы даже хорошая история, где непримиримый соперник перехватывает футболиста, за которым команда охотилась длительное время... Но нет, выглядит такого года решение со стороны «сливочных» как абсолютная глупость, потому что зачем им еще один левый вингер, если даже разместить Мбаппе и Вини на поле одновременно – уже задача со звездочкой? Прочитав новость, я подумал, что СМИ все выдумали, как это часто и бывает: может, кто-то на базе смотрел видео с нарезкой финтов игроков, и там был момент с Уильямсом, который вызвал реакцию «вау» у зрителя, об этом узнал журналист и конвертировал это в сомнительное сообщение. А потом я увидел, что коэффициент на переход футболиста в «Реал» упал ниже тройки. То есть это не новость из параллельной реальности, трансфер испанца в Мадрид – действительно возможен. А потом еще известие об уходе Модрича появилось... И тогда-то я прозрел и все понял. Мозаика сложилась воедино, так сказать.

«Реал» собирается играть по инновационной и современной схеме 1-1-8, где 8 – это левые форварды. Куртуа обеспечит большое количество сухарей, Рюдигер выиграет борьбу у всех нападающих соперника, Вальверде будет доминировать в центре поля, а вингеры – гарантировать большое количество забитых голов. Это прорыв в построении команды в футболе, и это не может не сработать. Но нападающих пока недостаточно. Поэтому я взял на себя ответственность решить эту проблему. Данный текст – о форвардах, которые крайне необходимы нынешнему «Реалу».

Рафаэл Леау («Милан»)

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Наиболее очевидный кандидат. На старте сезона не нашел общего языка с Фонсекой, поэтому даже во время перерыва на водопой в одном из поединков не подошел к тренеру. Как это характеризует португальца? Как капризного футболиста. Но «Реал» умеет работать с такими, тем более если они левые нападающие. Тот же Мбаппе – совсем не подарок, а Винисиус – вообще человек-эмоция, который способен взорваться сразу же, если что-то пойдет не так, как он хочет. Так что характер Леау, с которым связано больше всего рисков по его трансферу, не станет большой проблемой. В конце концов, он сможет дружить с похожими на него Мбаппе и Вини – они будут все «на одной волне». Образование химии между исполнителями неизбежно, а это очень важно, ведь все время игры они будут проводить на одном фланге и комбинировать друг с другом. Поэтому Леау должен почувствовать комфорт – и заиграть так, как он умеет.

А умеет он очень даже неплохо. В этом сезоне «Милан» пролетел мимо еврокубков, однако это не помешало нападающему набить неплохую статистику. В одной только Серии А он перебил отметку в полтора десятка голевых действий, причем в очередной раз на финише имел немало и забитых, и ассистов – зарекомендовал себя как очень командного игрока. Леау был одним из лучших в составе команды даже в ЛЧ – 5 очков по гол+пас в 10 матчах. Конечно, это все еще не показатели уровня Мбаппе или Винисиуса, но имели ли француз и бразилец 2 ассиста в матче против «Реала» в этом сезоне? А вот португальский волшебник имел. Более того: они помогли итальянцам победить действующего обладателя кубка ЛЧ, а один из двух даже стал победным. Так что Рафаэл – игрок для больших матчей. Возможно, именно его не хватило мадридскому клубу в сезоне, чтобы навязать конкуренцию в Ла Лиге «Барселоне» и выбить «Арсенал» из ЛЧ.

Лерой Сане («Бавария»)

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Можно пойти уже знакомым «Реалу» путем – подписать свободного агента на левый фланг атаки, сделав свое нападение при этом еще более продуктивным, чем раньше. Если так получилось с Мбаппе, то получится и с Сане. Конечно, немец не играет на уровне с Киллианом, однако способен ли он быть полезным? Точно да. В этом розыгрыше Бундеслиги он имеет 11 голов, в прошлом – 11 ассистов, а за 5 сезонов в клубе – 40+39 в одном только чемпионате. Это разноплановый футболист, который и момент для команды создаст на дриблинге, и обыграется с партнером, и выведет последнего на вратаря, чтобы тому осталось просто переправить мяч в сетку. Это именно то, что нужно «Реалу». Потому что «девятки», типа Хоселу или Бензема, не делают много хайлайтов. А вот Лерой может. Тем более, надо заполнить пробел: после завершения карьеры Крооса «Реал» остался с единственным немцем в составе и несколько просел в результатах. Будет второй немец – снова будут победы.

А вы представьте, на что вообще способен Сане на поле, если он весь сезон играл недовольным (контракт подходит к концу, а клуб предлагает новый с маленькой суммой) и все равно пробил отметку в 20 результативных действий за клуб и сборную. А если бы его порадовали хорошим предложением? А если бы не приходилось конкурировать за место в составе с Команом и Гнабри? «Баварией» руководят консерваторы, поэтому ее схема – только с одним левым вингером. Это не очень современно и ограничивает возможности. Сане играл мало, а вот в «Реале» сможет выходить на поле в стартовом составе каждую неделю. Кстати, пришел немец в «Баварию» летом сразу после того, как та выиграла ЛЧ и победила «Барселону» 8:2 в плей-офф. Тот матч он точно смотрел по телевизору, ведь был травмированным. Вероятно, ему понравилось – и он принял решение вернуться на родину. Во время переговоров о контракте представителям «Реала» будет достаточно просто вспомнить, что Сане сможет выигрывать у «Барселоны» каждый год – и тот подпишет все, что ему подсунут.

Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)

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Не просто так трансфер грузина стал самым дорогим во время зимнего трансферного окна. Хвича – один из лучших на своей позиции. Он почти как Вини, ведь не имеет большого количества голевых действий (11 в 22-х поединках Ла Лиги и ЛЧ за «ПСЖ»), однако всегда выходит на сцену в наиболее важный момент. Например, именно Кварацхелия отдал победный ассист в матче с «Арсеналом» в Лондоне (1:0). Его гол стал решающим в первом поединке против «Астон Виллы» (3:1). Хотя он не исчезает и в рядовых матчах, как вот в последнем туре против «Осера» (3:1, дубль Хвичи) или несколько ранее против «Анже» (1:0, ассист грузина – победный). Кстати, футболисту 24 года, поэтому он сверстник Винисиуса (ему также 24), а значит, он будет иметь влияние на бразильца. Вы же видели, как Кварацхелия в плей-офф ЛЧ отрабатывал в обороне на своем фланге? Научит Вини. А тогда защитники и не будут нужны, ведь бразилец и грузин смогут остановить любую атаку на их ворота.

Да, я понимаю, что Хвича только-только перешел в «ПСЖ» из «Наполи», но разве это первый трансфер в истории в новый клуб после лишь полугодового отрезка в предыдущем? Тем более, в Париже грузин почти «прошел» футбол. Он выиграл и Лигу 1, и Кубок Франции. Выше – только ЛЧ. И он сыграет в финале. Если будет победа, то это уже вершина, а если нет – станет окончательно понятно, что в столице Франции выиграть этот турнир вообще невозможно. То есть или потеря мотивации, или удар головой о потолок – в любом случае резона держаться за Париж нет. Можно идти дальше. Раз так, «Реал» – хороший вариант. Можно приехать и обойти «Барселону» в первый же год, ведь с составом, который мы собираем в этой статье, триумф как минимум в Ла Лиге и Кубке Испании неизбежен. Кварацхелию, кажется, возможность доминирования над оппонентами привлекает: иначе почему он поехал в неконкурентную Лигу 1? Конечно, за Хвичу придется немало заплатить, но деньги есть: мы сэкономим на подписании Сане и уже аккумулировали деньги с зарплаты Модрича.

Кенан Йылдиз («Ювентус»)

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Говорят, Перес недоволен тем, что мало играет Гюлер. А хорошо было бы и Эндрику больше времени давать... Одна из причин подписания «Реалом» Алонсо – умение тренера работать с молодежью. В составе «Байера» не так много ветеранов, а лучший футболист – вундеркинд Вирц. То есть мадридцы будут иметь наставника, который способен воспитать из молодого таланта суперзвезду. Тогда было бы просто глупо не воспользоваться такой возможностью. Итак, один из наших вингеров должен быть моложе 21 года. Йылдыз подходит. Еще в прошлом сезоне он играл за «Ювентус» Ю-23, а теперь – один из лучших футболистов атаки команды. Да, голевых действий имеет не так много, как для топ-игрока, но разве это важно? Зато какие хайлайты... Дриблинг – есть, эмоции – есть, даже красная карточка – тоже есть. Совсем как Мбаппе или Вини, просто без безумных цифр.

Йылдыз успешно сосуществует в сборной Турции вместе с Гюлером, поэтому и в клубе с ним сможет играть круто. Конечно, не так много, ведь Арде место на поле находиться будет нечасто, его максимум – помогать забивать после выходов на замену. Ведь он не левый форвард, а единственное место в центре поля команды – за Вальверде. Тем не менее. Осенью Гюлер и Йылдыз выигрывали для своей сборной матчи в Лиге наций, причем были такие поединки, где они отмечались результативным действием оба. Поэтому иметь такой тандем – это привилегия. Гюлер поможет своему соотечественнику обустроиться в городе и в клубе. Йилдиз не будет одинок в первое время, пока не станет любимцем всех футболистов команды, особенно своих партнеров по флангу. А уже тогда Мбаппе научит турка забивать голы, а Вини – выводить соперников из равновесия. Кенан окажется в надежных руках.

Маркус Рэшфорд («Астон Вилла»)

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Уже есть пример Беллингема. «Реал» тогда взял англичанина – и тот по итогам первого же сезона оказался в тройке главных претендентов на ЗМ. То есть это работает, англичанин в Испании – хорошая идея. А этот – еще и уже готовый футболист, в отличие от некоторых игроков в нашем списке. Рэшфорду 27 лет, но он до сих пор ничего не выиграл (мы же не будем всерьез воспринимать ЛЕ в тексте о «Реале», да?), потому что выступал за «МЮ», где это невозможно. Поэтому он голодный. Провалил прошлый сезон и первую половину этого – но потом, как только оказался в Бирмингеме, начал разрывать. Потому что «Астон Вилла» имела шансы выиграть ЛЧ в этом сезоне, а «Ман Юнайтед» – нет. Маркус давно перерос ЛЕ. По крайней мере он так считает, это видно по его игре, а значит, так оно и есть. Он готов идти дальше. Весной он оформлял ассист и был одним из ключевых игроков команды в дуэлях с «ПСЖ», так что Рэшфорд способен разрывать даже в решающих раундах ЛЧ.

В Бирмингеме только за половину сезона Маркус собрал 9 голевых действий, причем большинство из них – это ассисты. Он уже не тот молодой парень, который стремится лишь забивать. Он зрелый футболист, способный принимать такие же зрелые решения на поле. А еще он очень нечасто травмируется: в 7-и из 8-и последних сезонов сыграл не менее 31 матча в сезоне АПЛ. Исключений 2, оба – с 25-ю поединками, то есть и здесь большинство. Рэшфорд будет готов играть всегда. А если тренер найдет с ним общий язык, как это сделал Эмери, то Маркус отблагодарит специалиста крутой игрой. Единственная проблема – необходимость выкупить англичанина у «Астон Виллы». Сейчас он все еще принадлежит «дьяволам», но клуб из Бирмингема точно попытается подписать его летом. А если сможет... Впрочем, «Реал» будет иметь сильный аргумент на переговорах со «вилланами» – это выступления лишенного мотивации Рэшфорда за «МЮ». Если Маркусу не позволят переехать в Мадрид, он станет играть совсем плохо. «Вилла» это понимает. Поэтому согласится на трансфер.

Варианты на скамейку запасных

Хорошо, основной состав собрали, 8 вингеров (Мбаппе, Вини, Уильямс и предложенные выше) есть. Однако никто не застрахован от травм, а худшее для этой версии «Реала» – потерять баланс. Чтобы этого избежать, нужны вингеры на замену. Вариантов немало. В первую очередь, это пара запасных из «Баварии» – Коман и Гнабри. Те недовольны своими ролями в Мюнхене: дают мало минут, выпускают на оба фланга... В «Реале» оба будут первыми опциями на скамейке запасных, а играть они будут только слева. Хотят конкретику? Мадрид ее даст. Еще один вариант – Мартинелли. Возможно, Вини для дальнейшего развития не хватает своих соотечественников в клубе. Если так, то это поможет решить проблему. А еще Габи неплохо играет в футбол. Также возьмем перспективного Барколя, который не подходит «ПСЖ» (плохо комбинирует, а у нас останется только бить по воротам, ведь моменты будут создавать другие) и Ндойе, который играет за «Болонью» и является одним из лучших в Европе по количеству заработанных на себе фолов. Благодаря последнему «Реал» будет иметь много штрафных ударов – и Мбаппе забьет с них множество голов.

Разве кто-то сможет остановить этот состав? Помните, как прошлым летом все переживали, что атака с Мбаппе и Вини не будет продуктивной из-за того, что они дублируют позиции друг друга на поле? А в итоге все заработало: команда забила больше всех в чемпионате без учета «Барселоны», а Киллиан стал лучшим бомбардиром в Ла Лиге. Хейтеры ошиблись, а Перес, как и всегда, все гениально спланировал. Когда он вообще ошибался с трансферами? Даже и не вспомнить… Следующий шаг – развитие успеха для дальнейшего прогресса. Очевидно, «Реал» должен забивать еще больше, чтобы компенсировать провалы своей обороны. И это возможно только с трансферами на левый фланг атаки. Надо лишь подписать гарантов голов и ассистов, а еще – продать ненужных. Тех же Родриго, играющего на неважном правом крыле, и Беллингема, который сдал после успешного сезона и чья роль в команде меньше, чем у Вальверде. Нужно двигаться дальше – в светлое будущее с регулярными победами над «Барселоной» и триумфами во всех турнирах. Успех гарантирован, рисков практически нет.

Но надо начинать работать на рынке уже сейчас, потому что потребность в изменениях очевидна. Надеюсь, крайне необходимый трансфер Уильямса закроют как можно скорее.