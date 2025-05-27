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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 14:39 | Обновлено 27 мая 2025, 14:45
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0

НАЗАРЕНКО: «Для полного восстановления мне нужен еще месяц»

Хавбек Полесья рассказал, почему не играл в последнем матче сезона

27 мая 2025, 14:39 | Обновлено 27 мая 2025, 14:45
70
0
НАЗАРЕНКО: «Для полного восстановления мне нужен еще месяц»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Хавбек Полесья Александр Назаренко рассказал, почему не играл в последних матчах сезона:

«К сожалению, я получил повреждение, которое не позволяет мне сыграть, и пришли к выводу с врачом, что мне нужно хорошо восстановиться на следующий сезон.

Для полного восстановления еще месяц нужен. Я надеюсь, что на сборах все будет окей. Поеду ли в Канаду со сборной? К сожалению – нет, травма мешает мне поехать в Канаду.

Переживания за Полесье? Переживаю очень сильно, поэтому когда ты не на футбольном поле, ты переживаешь вдвое-втрое больше. Мне только и остается переживать, как и всем болельщикам. Поэтому я часть болельщиков, тоже переживаю».

Житомирское Полесье заняло 4-е место в УПЛ и получило путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

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Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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