НАЗАРЕНКО: «Для полного восстановления мне нужен еще месяц»
Хавбек Полесья рассказал, почему не играл в последнем матче сезона
Хавбек Полесья Александр Назаренко рассказал, почему не играл в последних матчах сезона:
«К сожалению, я получил повреждение, которое не позволяет мне сыграть, и пришли к выводу с врачом, что мне нужно хорошо восстановиться на следующий сезон.
Для полного восстановления еще месяц нужен. Я надеюсь, что на сборах все будет окей. Поеду ли в Канаду со сборной? К сожалению – нет, травма мешает мне поехать в Канаду.
Переживания за Полесье? Переживаю очень сильно, поэтому когда ты не на футбольном поле, ты переживаешь вдвое-втрое больше. Мне только и остается переживать, как и всем болельщикам. Поэтому я часть болельщиков, тоже переживаю».
Житомирское Полесье заняло 4-е место в УПЛ и получило путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.
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