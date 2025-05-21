Источник: лидер Полесья не поможет команде в решающем туре
По данным инсайдера, Александр Назаренко почувствовал дискомфорт в ноге
Полузащитник «Полесья» Александр Назаренко пропустит последний, 30-й тур чемпионата, в котором житомирская команда встретится с «Кривбассом» из Кривого Рога.
Один из лидеров житомирского клуба длительное время играл с дискомфортом в верхней части ноги. Чтобы иметь возможность выходить на поле, футболист был вынужден прибегать к обезболивающим препаратам, сообщает журналист Игорь Бурбас.
После обследования медицинский штаб клуба решил не рисковать здоровьем Назаренко и предоставил ему отдых. Именно по этой причине хавбек пропустил предыдущий тур и не готовится к решающему поединку сезона.
Матч «Полесье» – «Кривбасс» состоится 25 мая в заключительном, 30-м туре УПЛ. Идет борьба за путевку в Лигу конференций.
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