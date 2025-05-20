Украина. Премьер лига20 мая 2025, 04:43 | Обновлено 20 мая 2025, 04:52
288
0
Ванат опережает Бондаренко в списке бомбардиров по системе гол плюс пас
Перед последним туром УПЛ двух лидеров в списке разделяет одно очко
20 мая 2025, 04:43 | Обновлено 20 мая 2025, 04:52
288
0
По итогам 29-го тура УПЛ претерпел некоторых изменений список лучших игроков по системе гол+пас.
Форвард Динамо Владислав Ванат забил 17 голов и отдал 3 ассиста (20 баллов).
Далее идет хавбек Шахтера Артем Бондаренко (12+7), у него 19 очков.
На третьем месте расположился полузащитник Шахтера Георгий Судаков – 17 очков (13+4).
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:
- 1. Владислав Ванат (Динамо): 17+3=20
- 2. Артем Бондаренко (Шахтер): 12+7=19
- 3. Георгий Судаков (Шахтер): 13+4=17
- 4. Егор Твердохлеб (Кривбасс): 13+2=15
- 5. Алексей Гуцуляк (Полесье): 11+4=15
- 6. Амбросий Чачуа (Карпаты): 10+5=15
- 7. Виталий Буяльский (Динамо): 7+8=15
- 8. Николай Шапаренко (Динамо): 6+9=15
- 9. Александр Назаренко (Полесье): 7+7=14
- 10. Эгиналду (Шахтер): 5+7=12
В списке лучших бомбардиров сезона лидирует Владислав Ванат (17 голов).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 мая 2025, 08:00 10
Защитник одесситов не стал извиняться
Хоккей | 19 мая 2025, 10:05 2
Стартует турнир в элитном дивизионе
Футбол | 19.05.2025, 06:23
Футбол | 20.05.2025, 03:39
Футбол | 19.05.2025, 22:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.05.2025, 00:01 8
18.05.2025, 08:41 11
18.05.2025, 18:57
18.05.2025, 10:46 6
19.05.2025, 00:16 4
18.05.2025, 01:07 2
19.05.2025, 01:35 5
19.05.2025, 05:05 2