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Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 04:43 | Обновлено 20 мая 2025, 04:52
288
0

Ванат опережает Бондаренко в списке бомбардиров по системе гол плюс пас

Перед последним туром УПЛ двух лидеров в списке разделяет одно очко

20 мая 2025, 04:43 | Обновлено 20 мая 2025, 04:52
288
0
Ванат опережает Бондаренко в списке бомбардиров по системе гол плюс пас
ФК Динамо. Владислав Ванат

По итогам 29-го тура УПЛ претерпел некоторых изменений список лучших игроков по системе гол+пас.

Форвард Динамо Владислав Ванат забил 17 голов и отдал 3 ассиста (20 баллов).

Далее идет хавбек Шахтера Артем Бондаренко (12+7), у него 19 очков.

На третьем месте расположился полузащитник Шахтера Георгий Судаков – 17 очков (13+4).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 17+3=20
  • 2. Артем Бондаренко (Шахтер): 12+7=19
  • 3. Георгий Судаков (Шахтер): 13+4=17
  • 4. Егор Твердохлеб (Кривбасс): 13+2=15
  • 5. Алексей Гуцуляк (Полесье): 11+4=15
  • 6. Амбросий Чачуа (Карпаты): 10+5=15
  • 7. Виталий Буяльский (Динамо): 7+8=15
  • 8. Николай Шапаренко (Динамо): 6+9=15
  • 9. Александр Назаренко (Полесье): 7+7=14
  • 10. Эгиналду (Шахтер): 5+7=12

В списке лучших бомбардиров сезона лидирует Владислав Ванат (17 голов).

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк бомбардиры Александрия Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Николай Шапаренко Александр Назаренко (футболист) Артем Бондаренко Георгий Судаков Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб Амбросий Чачуа Виталий Буяльский Эгиналду
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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