Главный тренер Манчестер Юнайтед нашел позитив в сезоне без еврокубков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим нашел положительные моменты в том, что команда не будет играть в еврокубках в следующем сезоне.

«Признаю, что отсутствие нас в Лиге чемпионов может быть преимуществом, ведь у нас будет больше времени для подготовки к матчам чемпионата. Поэтому думаю, что мы должны воспользоваться этим шансом.

Сейчас первой задачей для команды является победа в первом матче. У нас будет очень много работы летом. Надо подготовить команду, ведь когда ты работаешь в «Манчестер Юнайтед», то все ожидают, что клуб будет на вершине.

Но надо понимать контекст. Я не хочу, чтобы команда думала о больших целях. Надо начинать думать о настоящем. Сначала выиграть первый матч, а затем второй», – прокомментировал Аморим.