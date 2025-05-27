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Англия
27 мая 2025, 14:48 | Обновлено 27 мая 2025, 14:49
132
0

Главный тренер Манчестер Юнайтед нашел позитив в сезоне без еврокубков

Рубен Аморим считает, что у него будет преимущество над соперниками

27 мая 2025, 14:48 | Обновлено 27 мая 2025, 14:49
132
0
Главный тренер Манчестер Юнайтед нашел позитив в сезоне без еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим нашел положительные моменты в том, что команда не будет играть в еврокубках в следующем сезоне.

«Признаю, что отсутствие нас в Лиге чемпионов может быть преимуществом, ведь у нас будет больше времени для подготовки к матчам чемпионата. Поэтому думаю, что мы должны воспользоваться этим шансом.

Сейчас первой задачей для команды является победа в первом матче. У нас будет очень много работы летом. Надо подготовить команду, ведь когда ты работаешь в «Манчестер Юнайтед», то все ожидают, что клуб будет на вершине.

Но надо понимать контекст. Я не хочу, чтобы команда думала о больших целях. Надо начинать думать о настоящем. Сначала выиграть первый матч, а затем второй», – прокомментировал Аморим.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Александр Сильченко Источник: The Times of Israel
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