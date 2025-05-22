Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аморим остается. Ман Юнайтед утвердил бюджет на трансферы
Англия
22 мая 2025, 18:32 | Обновлено 22 мая 2025, 18:35
476
2

Аморим остается. Ман Юнайтед утвердил бюджет на трансферы

«Красные дьяволы» смогут потратить 119 миллионов евро

22 мая 2025, 18:32 | Обновлено 22 мая 2025, 18:35
476
2
Аморим остается. Ман Юнайтед утвердил бюджет на трансферы
Getty Images/Global Images Ukraine

После поражения в финале Лиги Европы руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило главному тренеру Рубена Аморима, что доверяет ему и готово выделить 119 миллионов евро на трансферные цели в следующем сезоне.

Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что руководство хочет дать Рубену Амориму время на полноценную подготовку команды к новому сезону.

Также издание информирует, что главного тренера не будут заставлять продавать игроков для сокращения бюджета, ведь клуб сэкономил средства после сокращения количества сотрудников.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» минимально уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы.

По теме:
Рейтинговый МЮ пропустит следующий евросезон. Кто еще кроме них?
Эвра обратился к Амориму после поражения МЮ в финале ЛЕ от Тоттенхэма
С новичками все непросто. Назван бюджет клуба-середняка УПЛ
чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Рубен Аморим трансферы бюджет
Александр Сильченко Источник: The Guardian
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Теннис | 22 мая 2025, 15:25 9
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц

В основной сетке Украину, помимо Элины, представят Костюк, Ястремская и Калинина

Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Бокс | 22 мая 2025, 10:06 0
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика

Дэвид выделил Кабайела

Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Футбол | 22.05.2025, 07:00
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Бокс | 21.05.2025, 22:05
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
«Это феномен». Селезнев назвал лучшего коуча УПЛ
Футбол | 22.05.2025, 18:13
«Это феномен». Селезнев назвал лучшего коуча УПЛ
«Это феномен». Селезнев назвал лучшего коуча УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
🤣🤣🤣
Ответить
0
Gargantua81
они уже около 80 млн на Кунью потратили. на оставшиеся 40 купят очередного Доргу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
21.05.2025, 04:45 2
Хоккей
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем