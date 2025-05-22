Аморим остается. Ман Юнайтед утвердил бюджет на трансферы

После поражения в финале Лиги Европы руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило главному тренеру Рубена Аморима, что доверяет ему и готово выделить 119 миллионов евро на трансферные цели в следующем сезоне.

Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что руководство хочет дать Рубену Амориму время на полноценную подготовку команды к новому сезону.

Также издание информирует, что главного тренера не будут заставлять продавать игроков для сокращения бюджета, ведь клуб сэкономил средства после сокращения количества сотрудников.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» минимально уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы.