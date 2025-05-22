Аморим остается. Ман Юнайтед утвердил бюджет на трансферы
«Красные дьяволы» смогут потратить 119 миллионов евро
После поражения в финале Лиги Европы руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило главному тренеру Рубена Аморима, что доверяет ему и готово выделить 119 миллионов евро на трансферные цели в следующем сезоне.
Об этом сообщает The Guardian.
Известно, что руководство хочет дать Рубену Амориму время на полноценную подготовку команды к новому сезону.
Также издание информирует, что главного тренера не будут заставлять продавать игроков для сокращения бюджета, ведь клуб сэкономил средства после сокращения количества сотрудников.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» минимально уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы.
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