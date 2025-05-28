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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я ненавижу Динамо? Какая-то хр*нь пишет, что я алкоголик»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 00:39 |
375
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я ненавижу Динамо? Какая-то хр*нь пишет, что я алкоголик»

Экс-нападающий киевлян рассказал о своем отношении к бывшему клубу

28 мая 2025, 00:39 |
375
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я ненавижу Динамо? Какая-то хр*нь пишет, что я алкоголик»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Известный в прошлом украинский форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал об отношении к своему бывшему клубу.

«Почему-то некоторые люди думают, что я ненавижу Динамо, но это неправда. Какая-то хр*нь в интернете пишет, что я алкоголик. Это просто «вбросы», и я на это не обращаю внимания», – сказал Леоненко.

Ранее бывший украинский футболист Виктор Леоненко оценил защитников, которые были вызваны на турнир сборной Украины в Канаде, и отдельно выделил 26-летнего представителя киевского «Динамо» Владислава Дубинчака.

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Виктор Леоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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