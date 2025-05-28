Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я ненавижу Динамо? Какая-то хр*нь пишет, что я алкоголик»
Экс-нападающий киевлян рассказал о своем отношении к бывшему клубу
Известный в прошлом украинский форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал об отношении к своему бывшему клубу.
«Почему-то некоторые люди думают, что я ненавижу Динамо, но это неправда. Какая-то хр*нь в интернете пишет, что я алкоголик. Это просто «вбросы», и я на это не обращаю внимания», – сказал Леоненко.
Ранее бывший украинский футболист Виктор Леоненко оценил защитников, которые были вызваны на турнир сборной Украины в Канаде, и отдельно выделил 26-летнего представителя киевского «Динамо» Владислава Дубинчака.
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