Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я ненавижу Динамо? Какая-то хр*нь пишет, что я алкоголик»

Известный в прошлом украинский форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал об отношении к своему бывшему клубу.

«Почему-то некоторые люди думают, что я ненавижу Динамо, но это неправда. Какая-то хр*нь в интернете пишет, что я алкоголик. Это просто «вбросы», и я на это не обращаю внимания», – сказал Леоненко.

Ранее бывший украинский футболист Виктор Леоненко оценил защитников, которые были вызваны на турнир сборной Украины в Канаде, и отдельно выделил 26-летнего представителя киевского «Динамо» Владислава Дубинчака.