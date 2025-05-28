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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ты хвастаешься тем, что выиграл первенство города»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 04:28 |
155
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ты хвастаешься тем, что выиграл первенство города»

Леоненко – о чемпионстве «Динамо»

28 мая 2025, 04:28 |
155
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ты хвастаешься тем, что выиграл первенство города»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на слова защитника киевлян Дениса Попова относительно чемпионства киевского клуба.

«Попов гордится тем, что выиграл первенство города, по-другому я наш чемпионат назвать не могу. Я никогда никому не желал и не желаю в этой жизни ничего плохого. Я поздравляю Динамо с чемпионством, но уровень нашего чемпионата оставляет желать лучшего», – сказал Леоненко.

Ранее Виктор Леоненко высказался о возможном назначении Арды Турана главным тренером донецкого «Шахтера».

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Виктор Леоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Попов
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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