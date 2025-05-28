Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ты хвастаешься тем, что выиграл первенство города»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на слова защитника киевлян Дениса Попова относительно чемпионства киевского клуба.

«Попов гордится тем, что выиграл первенство города, по-другому я наш чемпионат назвать не могу. Я никогда никому не желал и не желаю в этой жизни ничего плохого. Я поздравляю Динамо с чемпионством, но уровень нашего чемпионата оставляет желать лучшего», – сказал Леоненко.

Ранее Виктор Леоненко высказался о возможном назначении Арды Турана главным тренером донецкого «Шахтера».