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  4. Денис ПОПОВ: «Плохая защита? Слушать чемпионов микрофона и дивана...»
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 08:38 |
526
1

Денис ПОПОВ: «Плохая защита? Слушать чемпионов микрофона и дивана...»

Защитник киевского «Динамо» подвел итоги сезона

27 мая 2025, 08:38 |
526
1
Денис ПОПОВ: «Плохая защита? Слушать чемпионов микрофона и дивана...»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов подвел итоги чемпионского сезона 2024/25:

«Я уже все эмоции выплеснул. Пришло много людей, мы им эти эмоции дарим, они это понимают и чувствуют, поэтому это кайф действительно. В Одессе нам надо было не проиграть, сегодня уже точно все было решено, праздничная атмосфера, праздник чувствовался. Все прекрасно понимают, в каком мы клубе находимся.

Мы каждую игру играем на победу. Бывает, что-то получается, бывает – нет, это футбол. Кто-то рассказывает: защита плохая, не защита – слушать чемпионов микрофона и дивана это не мое дело, я уже давно перестал это все читать и слушать. Мы сегодня чемпионы, не проиграли ни одной игры, а вы там сидите себе и рассказывайте. Я понимаю, что я играю в «Динамо», и мне нужно выдавать свой максимум. А люди, которые не занимались футболом, никогда не присутствовали в команде, не проходили какие-то трудности и радости, они этого не поймут. Поэтому нет смысла на это обращать внимание.

Я себя никогда не оцениваю, пусть оценивают со стороны, тренеры, аналитики. Я всегда настраиваю себя забить, но видишь, в этом сезоне не очень много получилось. Надеюсь, в следующем удастся. И больше сыграть на ноль. Это футбол, команда пропускает и забивает, из этого складывается суть игры. Все сложилось наилучшим образом. Только есть определенный осадок за Кубок Украины, потому что действительно очень хотелось поднять этот трофей, но такова судьба. Хорошо, что трофей чемпионата вернули в Киев. Классная атмосфера! Пока не осознаю, что это уже третья звездочка на футболке, но это большая честь, не каждому выпадает такой шанс в жизни, и это нужно ценить. Спасибо и Богу, и родителям. И всем людям, которые меня поддержали на этом пути».

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Денис Попов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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гівно - футболіст, як і усі інші в упл
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