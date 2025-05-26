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  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Третья звезда есть. Динамо идет за четвертой»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 19:36 |
719
11

Николай ШАПАРЕНКО: «Третья звезда есть. Динамо идет за четвертой»

Хавбек доволен тем, как сложился сезон

26 мая 2025, 19:36 |
719
11
Николай ШАПАРЕНКО: «Третья звезда есть. Динамо идет за четвертой»
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник Николай Шапаренко оценил чемпионский титул УПЛ Динамо, а также тот факт, что клуб, завоевав 30-е чемпионство, оформил для себя третью звезду на эмблему.

«Этому составу повезло завоевать третью звезду. До нас много играли, но именно нам выпала эта честь завоевать третью звезду. Приятно, что вписали себя в историю».

«Третья есть, идем за четвертой звездой».

«Теперь больше ответственности стало. И мы еще непобедимые в сезоне УПЛ. Это приятно, и хочется в новом сезоне взять снова титул», – сказал Шапаренко.

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Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 11
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Boodya
Ну Шапаренку потрібно вже їхати за кордон, бо в УПЛ він деградує
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0
MrStepanovM .
цьому хлопцю пора подорослішати...у всіх сенсах....
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0
vazazh
Микола - або грай нав належному рівні в Европі, або зберай оці зірки собі в ж..Вони варті хібі що гівна. Бо і в наступному сезоні ДК хрен вилізе на 4 раунд.
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-1
⚒️Віталічка/ журитимусь за Мурликою😸❤️
🌟🌟🌟
❤️😸❤️
🥇🥇🥇
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-3
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Saltovka
шляпаренка самый слабый игрок динама в прошедшем сезоне. Одни абрески и потери мяча! Гоните его из команды!
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-4
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