Николай ШАПАРЕНКО: «Третья звезда есть. Динамо идет за четвертой»

Полузащитник Николай Шапаренко оценил чемпионский титул УПЛ Динамо, а также тот факт, что клуб, завоевав 30-е чемпионство, оформил для себя третью звезду на эмблему.

«Этому составу повезло завоевать третью звезду. До нас много играли, но именно нам выпала эта честь завоевать третью звезду. Приятно, что вписали себя в историю».

«Третья есть, идем за четвертой звездой».

«Теперь больше ответственности стало. И мы еще непобедимые в сезоне УПЛ. Это приятно, и хочется в новом сезоне взять снова титул», – сказал Шапаренко.