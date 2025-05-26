Николай ШАПАРЕНКО: «Третья звезда есть. Динамо идет за четвертой»
Хавбек доволен тем, как сложился сезон
Полузащитник Николай Шапаренко оценил чемпионский титул УПЛ Динамо, а также тот факт, что клуб, завоевав 30-е чемпионство, оформил для себя третью звезду на эмблему.
«Этому составу повезло завоевать третью звезду. До нас много играли, но именно нам выпала эта честь завоевать третью звезду. Приятно, что вписали себя в историю».
«Третья есть, идем за четвертой звездой».
«Теперь больше ответственности стало. И мы еще непобедимые в сезоне УПЛ. Это приятно, и хочется в новом сезоне взять снова титул», – сказал Шапаренко.
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