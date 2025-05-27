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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 13:57 | Обновлено 27 мая 2025, 14:11
1056
0

ВИДЕО. Время важных новостей. Шахтер заинтриговал фанатов анонсом

Клуб планирует сделать объявление 27 мая в 21:30

27 мая 2025, 13:57 | Обновлено 27 мая 2025, 14:11
1056
0
ВИДЕО. Время важных новостей. Шахтер заинтриговал фанатов анонсом
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтёр» в своём Telegram-канале опубликовал видео, которое заинтриговало болельщиков «горняков».

Клуб представил видеоматериал с обратным отсчётом и анонсировал важную новость.

По информации клуба, «Шахтёр» 27 мая в 21:30 сделает объявление, связанное с клубом.

Первыми о событии узнают фанаты, которые будут находиться рядом с торговым центром «Гулливер» в Киеве. Именно на больших экранах этого здания «горняки» сделают своё объявление.

Болельщики предсказывают, что донецкий клуб таким образом объявит имя нового тренера. Ожидается, что главным тренером горняков станет турецкий специалист Арда Туран.

ВИДЕО. Время важных новостей. Шахтер заинтриговал фанатов анонсом

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк назначение тренера Украинская Премьер-лига новый тренер Шахтера видео Арда Туран
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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