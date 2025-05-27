Донецкий «Шахтёр» в своём Telegram-канале опубликовал видео, которое заинтриговало болельщиков «горняков».

Клуб представил видеоматериал с обратным отсчётом и анонсировал важную новость.

По информации клуба, «Шахтёр» 27 мая в 21:30 сделает объявление, связанное с клубом.

Первыми о событии узнают фанаты, которые будут находиться рядом с торговым центром «Гулливер» в Киеве. Именно на больших экранах этого здания «горняки» сделают своё объявление.

Болельщики предсказывают, что донецкий клуб таким образом объявит имя нового тренера. Ожидается, что главным тренером горняков станет турецкий специалист Арда Туран.

ВИДЕО. Время важных новостей. Шахтер заинтриговал фанатов анонсом