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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 14:11 | Обновлено 27 мая 2025, 14:15
226
0

Артур МИКИТИШИН: «Могли быть на четвертом месте»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал результат поединка с «Полесьем»

27 мая 2025, 14:11 | Обновлено 27 мая 2025, 14:15
226
0
Артур МИКИТИШИН: «Могли быть на четвертом месте»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

В матче 30-го тура УПЛ «Полесье» в Житомире принимало «Кривбасс». Поединок завершился вничью 1:1, что позволило «Полесью» занять четвертое место и пробиться в Лигу конференций. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин.

– Артур, что можешь сказать по игре?

– Старались победить, боролись до последней минуты. Обидно в таких матчах не добывать результат. Хотя вся команда старалась, мы хотели выиграть. Могли быть на четвертом месте, но, к сожалению, не получилось.

– Что именно не получалось?

– Игра нам давалась, было много моментов, которые мы не реализовали. По моему мнению, первый тайм – под нашим контролем. На второй тайм вышли, настроились, но сразу пропустили, и это где-то повлияло на дальнейшее развитие событий.

Что ты говорил четвертому арбитру после финального свистка?

– Я поблагодарил его за испорченную игру, и все.

– Какие итоги сезона можешь подвести сейчас?

– Всем спасибо за поддержку. Сезон был очень интересным до последней секунды. Мы старались для всех болельщиков, которые всегда приезжали и поддерживали нас. Еще раз спасибо. «Кривбасс» – Это Мы!

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Полесье - Кривбасс Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Артур Микитишин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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