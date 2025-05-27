Бомбардирские дуплеты: от Блохина до Ваната

Стать лучшим бомбардиром национального чемпионата – мечта любого нападающего. Ты можешь совершать огромный объем работы на поле, будучи форвардом, однако тебя все равно будут оценивать по величине голевых достижений. Если же ты становишься лучшим бомбардиром чемпионата дважды подряд, то, естественно, привлекаешь внимание не только отечественных медийщиков. Мы можем сколько угодно ругать родную премьер-лигу: мол, звездное бесхлебье, что это за игроки и т. д. (интересно, кстати, у таких порицателей все в порядке в их сфере деятельности во время войны?), однако даже самые ярые скептики признают, что, кто бы ни становился лучшим снайпером нашего чемпионата, он попадает на карандаш денежных западных клубов. А если достигнет бомбардирской вершины дважды подряд, то и подавно.

Вспомним тех, кто выстреливал снайперскими дуплетами в чемпионатах.

Олег Блохин («Динамо» Киев): 1972–1973, 1974–1975

ФК Динамо

Наш легендарный форвард отметился, так сказать, двойным дуплетом (между 1973 и 1974 гг. водораздел в истории «Динамо» есть, что бы кто ни говорил), или, если хотите, труабаном (бильярдисты поймут) в первой половине 1970-х. Количество забитых им мячей по тем четырем сезонам распределилось так: 14, 18, 20, 18. В 1972-м Блохин начал забивать с домашнего матча против «Днепра», возглавляемого Валерием Лобановским. Отличился дублями в воротах минского «Динамо» и бакинского «Нефтчи». И, подводя итоги того сезона, скромно заметил в книге «Гол, который я не забил»: «Мои футбольные университеты продолжались». Годом позже 20-летний нападающий киевлян сделал дубль в домашнем матче с «Днепром» (снова забивает команде Лобановского!), дубль в домашнем матче против «Арарата» (при 90-тысячной аудитории!), быстрый дубль (за 9 стартовых минут матча!) в игре на своем поле против московских одноклубников, а также дубль дома в ворота «горняков» (первый гол – результат быстрого прорыва после паса Владимира Мунтяна, а второй – плод индивидуальных действий, когда мастерски были обыграны несколько защитников и голкипер «Шахтера»).

В сезоне-1974 вне конкуренции – домашний матч против «Зенита», в котором киевский форвард четыре раза расписался в воротах ближайшего на то время преследователя киевлян в турнирной таблице. «Заре» киевлянин отгрузил 3 гола также в домашнем матче. В 1975-м запомнился ударный старт 2-го круга, когда Олег Владимирович сначала отметился хет-триком в воротах «Арарата» (в Киеве снова при 90-тысячной аудитории), а после этого сразу подтвердил свои бомбардирские амбиции дублем в ворота ростовских армейцев. Ну, и отмечу, что в том сезоне в ряде матчей чемпионата («Днепр», московский «Спартак», «Шахтер») единственный гол Блохина становился решающим!

Евгений Селезнев («Днепр», «Шахтер»): 2010/11, 2011/12

ФК Днепр

Достижение Евгения Селезнева примечательно тем, что он его добился, защищая цвета разных команд: сначала – «Днепра» (забил 17 голов), потом – «Шахтера» (забил 14 голов, правда, пальму снайперского первенства поделил с тогда еще луцким бразильцем ныне покойным Майконом). В днепровской футболке отметился выездным хет-триком в воротах «Ильичевца» (интересно, что между первым и третьим голами временное расстояние составляло 77 минут), а также дублем в воротах мариупольцев уже в домашнем для «Днепра» матче. Запомнился и дубль Евгения в Киеве в матче против «Арсенала», который позволил днепрянам одержать волевую победу. Кроме того, от двойного удара в исполнении Евгения в том сезоне пострадала и «Ворскла». Сначала Селезнев использовал хорошую передачу Александра Гладкого и, выйдя один на один, не оставил шансов вратарю гостей. А в дальнейшем поставил точку в стремительной контратаке с участием Руслана Ротаня, Матеуса и Евгения Чеберячко. Важный для победы в соревновании бомбардиров дубль Селезнева состоялся и в выездном областном дерби в Кривом Роге.

В футболке «Шахтера» год спустя Евгений отметился дублем в домашнем матче против «Зари», дублем во Львове против «Карпат» (забивал в середине 2-го тайма в течение трех минут), принял активное 2-голевое участие в разгроме одесского «Черноморца», дважды забил «Таврии» в Донецке.

Алекс Тейшейра («Шахтер»): 2014/15, 2015/16

uefa.com

В середине 2010-х дважды подряд на высшую бомбардирскую ступеньку поднимался Алекс Тейшейра. Правда, в первом случае «горняку» пришлось поделить пальму снайперского первенства с лучанином Эриком Бикфалви: по 17 голов. А единолично выиграл бомбардирскую гонку Тейшейра с 22-голевым заделом. В сезоне-2014/15 на дубль в заснеженном позднеосеннем Запорожье у Тейшейры ушло пару минут: сначала в быстром прорыве он оказался сообразительнее голкипера и защитников запорожцев, а в дальнейшем откликнулся на прострел Дарио Срны с правого фланга. Впоследствии Тейшейра принял активное 2-голевое участие в сокрушительном разгроме «Ильичевца» в Мариуполе, дважды отличился на выезде (снова в Запорожье!) в воротах луганской «Зари» (сначала сыграл на добивании, быстро сориентировавшись во вратарской площадке луганчан, а затем использовал свой шанс в стремительной контратаке, точно пробив с острого угла). Забил дважды и в дерби с «Металлургом» под занавес того сезона, а также в проигранном выездном матче в тогдашнем Днепропетровске (ныне – Днепр).

В следующем сезоне Тейшейра сразу обозначил серьезность своих бомбардирских намерений, в первом же матче чемпионата забив 2 гола в ворота «Александрии», а во втором – столько же в ворота лучан. Далее – дубль в ворота запорожцев, дубль в ворота харьковчан (опять – два дубля подряд). А потом было вообще что-то фантастическое: Алекс отмечался дублями в течение четырех туров подряд! Среди пострадавших: «Олимпик», «Черноморец», киевское «Динамо» и «Заря». Чуть позже – еще один дубль в ворота «Говерлы». Словом, ту бомбардирскую гонку Алекс Тейшейра выиграл ввиду явного преимущества. И ему для этого хватило половины сезона, ведь в феврале 2016 г. он подписал контракт с китайским клубом «Цзянсу Сунин»: «Шахтер» получил 50 млн евро, а Тейшейра отправился покорять Поднебесную. В то же время примечательно, что два подряд снайперских достижения бразильца не совпали ни с одним чемпионством оранжево-черных.

Жуниор Мораес («Шахтер»): 2018/19, 2019/20

ФК Шахтер

19 и 20 – голевые добытки Жуниора Мораеса в свои, вероятно, лучшие украинские сезоны. В сезоне-2018/19 особенно хорошо свои бомбардирские способности бразилец с украинским паспортом проявил в матчах против «Олимпика»: сначала – хет-трик, а в дальнейшем и дубль (второй гол, которым Жуниор Мораес сравнял счет, был забит уже в компенсированное во 2-м тайме время). Отмечу, что в итоге Мораес опередил киевского динамовца Виктора Цыганкова на 1 забитый мяч.

В сезоне-2019/20 у Жуниора Мораеса получился дубль в феерическом сентябрьском противостоянии с «Зарей», где команды суммарно забили 7 мячей, а «горняки» на 1 мяч больше. Под занавес первого часа игры форвард оранжево-черных ударом из пределов штрафной площадки и не без помощи рикошета впервые вывел донецкую команду вперед в той игре, сделав счет 3:2. А на 89-й минуте нападающий откликнулся на прострел Евгения Коноплянки с левого фланга и забил уже победный гол. В осенней части того сезона у Мораеса еще были дубль «Колосу» и хет-трик в матче против ФК «Львов». Добавлю, что этим триплетом бразилец с украинским паспортом выстрелил в Харькове при 8-градусном морозе! Сначала он вывел «горняков» вперед, когда точным ударом правой в падении замкнул передачу с правого фланга (Болбат), потом откликнулся уже на прострел с левого фланга (Исмаили) и точно пробил левой, во второй раз выведя оранжево-черных вперед, и, наконец, безупречно реализовал пенальти, назначенный за игру защитника «Львова» рукой. Ну, и весной ярким получился у Мораеса матч против «Колоса», где на его счету дубль, а «Шахтер» праздновал победу – 4:3. В конце концов, в споре бомбардиров Александр Филиппов («Десна») отстал от победителя на 4 гола, а Владислав Супряга («Днепр-1») и Виктор Цыганков («Динамо» Киев) – на 6.

Артем Довбик («Днепр-1»): 2021/22, 2022/23

СК Днепр-1. Артем Довбик

Начало 2020-х – время Артема Довбика в украинском чемпионате. К сожалению, из-за российской агрессии чемпионат в сезоне-2021/22 так и не был окончен. На зимнюю паузу Довбик шел безоговорочным лидером бомбардирского соревнования, имея в своем активе 14 голов в 18-ти турах. Тогда уже в 1-м туре Артем (не стал томить ожиданием поклонников днепровского клуба, а сразу приступил к голевому делу!) дважды расписался в воротах «Ворсклы» в Полтаве. В конце 1-го круга Довбик в течение двух минут дважды забил в ворота «Александрии», а в стартовом матче 2-го круга – снова дважды «Ворскле». Учитывая темп продвижения Артема бомбардирскими тропами в том сезоне, можно было и ожидать в итоге результат 20+. Однако полномасштабная война помешала осуществиться этим планам.

В сезоне-2022/23 суперский матч Довбик выдал в Ужгороде, где отметился хет-триком в воротах «Зари»! И голы – на любой вкус: удар со штрафного, использование ошибки защитника, замыкание прострела с левого фланга. Дальше – больше: снова хет-трик, на этот раз в Ковалевке. Сначала мощно пробитый пенальти, несмотря на то, что Евгений Волынец дотянулся до мяча, помешать тому попасть в ворота тогдашний кипер ковалевцев не смог. Далее – великолепный удар головой после навеса в исполнении Александра Пихаленка с левого фланга. И, наконец, Довбик использовал пас Артема Громова и переиграл оборону «Колоса». Еще один хет-трик Довбика – снова в Ковалевке, однако в этом случае соперником «Днепра-1» был «Металлист 1925», а на все про все у Артема ушло каких-то 10 минут: с 71-й по 81-ю. В том сезоне у Артема еще запомнился дубль в ворота «Львова». Бомбардирскую гонку Довбик выиграл с неоспоримым преимуществом. На счету тогдашнего игрока СК «Днепр-1» было 24 гола, а ближайшие конкуренты забили едва ли не вдвое меньше.

Владислав Ванат («Динамо» Киев): 2023/24, 2024/25

ФК Динамо

В начале нынешнего сезона в одной из фейсбучных футбольных групп один из ее активных участников поразил меня безапелляционным утверждением: «Такого слабого форварда, как Ванат, в «Динамо» еще не было». Конечно, я не мог не отреагировать на такую напраслину. Завязалась дискуссия. Собеседник разошелся, что пустые жернова, доказывая свою правоту: мол, я помню еще Бышовца и далее по списку... Впрочем, я напомнил оппоненту фамилии, о которых он, да и многие болельщики забыли. Неудивительно, ведь те, кто провел несколько матчей (вроде Леандру, Марко Рубена или Андре) и угас (а некоторые даже и не зажглись) в память не заходят. Кстати, как у меня, так и у оппонента нашлись сторонники. И, что примечательно, восхищаться – курить фимиам не торопился никто, просто говорили, что относительно «самого худшего» тот хулитель погорячился (к слову, вскользь и по динамовской селекции разных времен прошлись). А вот несимпатизанты Ваната волну хейта подняли изрядную: в выражениях такие эмоциональщики, как правило, не сдерживаются. Видимо, таким упрямцам даже два подряд капоканоньерства не доказательство, ну, не в силах они признать ошибочность своих утверждений.

Как бы то ни было, а этот сезон доказал: Ванат обретает бомбардирскую стабильность. Увеличился и его голевой показатель по сравнению с предыдущим сезоном: тогда было 14 (ближайших конкурентов – одноклубника Виталия Буяльского и тогдашнего «горняка» Даниила Сикана – Ванат опередил на 4 гола), сейчас – 17 (ближайший конкурент – Егор Твердохлеб из «Кривбасса» – забил на 3 гола меньше). Предыдущий сезон Ванат начал с дубля в ворота «Миная», в дальнейшем еще было 2-голевое достижение Влада в матче против «Металлиста 1925». Победе Ваната в бомбардирской гонке в нынешнем сезоне, как по мне, поспособствовало заключение динамовским клубом в предыдущее летнее межсезонье контракта с панамским форвардом Эдуардо Герреро. Наличие довольно умелого конкурента послужило прекрасным стимулом для Влада, и он выдал целый ряд ярких матчей. На его счету – три дубля в матчах с «Оболонью», «Ингульцом», «Александрией». Еще я выделил бы два ударных для Влада периода сезона: в декабре (как раз на него и пришелся домашний матч с «Александрией» – во многом определяющий для судьбы чемпионства и бомбардирской гонки) и в апреле – начале мая (четыре матча подряд Влад не уходил с поля без забитого гола в чемпионате).

***

Сейчас двери в западные клубы открыты, и год от года выигрывать снайперскую гонку в Украине, вероятно, невозможно: два сезона подряд – максимум. Потом на тебя обращают внимание или традиционные западные гранды, или провинциальные представители ведущих лиг или дальневосточные нувориши, и соблазны отдалиться от ночных тревог, обстрелов, разрушений есть у украинских игроков, чего уж скрывать. И отнюдь не гарантированное даже чемпиону нашей страны место в Лиге чемпионов – это также аргумент не в пользу того, чтобы оставаться в Украине. Спрос? Так или иначе неоднократный лучший бомбардир чемпионата Украины будет пользоваться спросом у солидных клубов из топовых чемпионатов. Но вот где найти тот баланс, чтобы и самим крайне не ослабеть, и поспособствовать профессиональному росту игрока, а порой и мотивацию у наших талантов играть за украинские клубы сохранить? Четкого ответа у меня нет...

Алексей РЫЖКОВ