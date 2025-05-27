Назван лучший игрок и тренер 30-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 30-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 30-го тура получил герой житомирского «Полесья» Факундо Батиста, чей гол в матче с «Кривбассом» принес его команде ничью и путевку в Лигу конференций.

Лучшим тренером тура группа из 35 экспертов признала Младена Бартуловича. Под его руководством «Заря» одержала волевую выездную победу над «Карпатами» (3:1), которые в тот момент сохраняли шансы на попадание в еврокубки.

В топ-5 игроков также вошли: Пилип Будковский («Заря»), Александр Сапутин («Заря»), Виталий Груша («Оболонь») и Егор Твердохлеб («Кривбасс»). В тройке лучших тренеров – Сергей Щищенко («Оболонь») и Руслан Костышин («Колос»).

Всего эксперты упомянули 37 футболистов и 7 тренеров как кандидатов на звание героев 30-го тура, а также 77 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 30-го тура УПЛ

Вратарь: Александр Сапутин («Заря»)

Защитники: Петр Стасюк («Оболонь»), Станислав-Нури Малыш («Ингулец»), Андерсон Джордан («Заря»), Стефан Владою («Колос»)

Полузащитники: Виталий Груша («Оболонь»), Егор Твердохлеб («Кривбасс»), Александр Пихаленок («Динамо»), Петар Мичин («Заря»), Артем Слесар («Заря»)

Нападающий: Факундо Батиста («Полесье»)

Главный тренер: Младен Бартулович («Заря»)

Запас: Артур Рудько («Черноморец»), Ярослав Ракицкий («Черноморец»), Роман Вантух («Заря»), Артем Бондаренко («Шахтер»), Иван Калюжный («Александрия»), Ярослав Карабин («Рух»), Ибрахим Кане («Ворскла»), Бени Макуана (ЛНЗ), Пилип Будковский («Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»), Бабукар Фал («Рух»)