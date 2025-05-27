Аргентинский Платенсе в одном шаге от исторической победы
В чемпионате Аргентины будет сыгран финальный матч чемпионата
1 июня в городе Сантьяго-дель-Эстеро состоится финал чемпионата Аргентины (Апертура), в котором встретятся «Платенсе» и «Уракан».
На счету «Уракана» 5 чемпионских титулов Аргентины: 1921, 1922, 1925, 1928, 1973. Как видим, в последний раз команда становилась чемпионом 52 года назад.
Для «Платенсе» этот финал – шанс впервые в своей истории завоевать трофей.
«Платенсе» стал настоящей сенсацией, выбив по пути в финал «Расинг», «Ривер Плейт» и «Сан-Лоренсо».
«Уракан» прошёл на своём пути «Депортиво Риестра», «Росарио Сентраль» и «Индепендьенте».
Самым титулованным аргентинским клубом является «Ривер Плейт», у которого 38 чемпионств.
Статистика аргентинских клубов по количеству национальных чемпионств:
- 38 – «Ривер Плейт»
- 35 – «Бока Хуниорс»
- 18 – «Расинг»
- 16 – «Индепендьенте»
- 15 – «Сан-Лоренсо»
- 11 – «Велес Сарсфилд»
🚨 ¡¡HAY FINAL DEL APERTURA: PLATENSE - HURACÁN!! 🏆🇦🇷— Diario Olé (@DiarioOle) May 25, 2025
🔜 Se viene una FINAL HISTÓRICA:
🎈 El último título de Primera División de Hurácan fue en 1973
🦑 Platense NUNCA salió campeón en su historia en Primera pic.twitter.com/SmKSXbgoE2
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