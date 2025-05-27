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Аргентина
27 мая 2025, 12:47 | Обновлено 27 мая 2025, 12:48
166
0

Аргентинский Платенсе в одном шаге от исторической победы

В чемпионате Аргентины будет сыгран финальный матч чемпионата

27 мая 2025, 12:47 | Обновлено 27 мая 2025, 12:48
166
0
Аргентинский Платенсе в одном шаге от исторической победы
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня в городе Сантьяго-дель-Эстеро состоится финал чемпионата Аргентины (Апертура), в котором встретятся «Платенсе» и «Уракан».

На счету «Уракана» 5 чемпионских титулов Аргентины: 1921, 1922, 1925, 1928, 1973. Как видим, в последний раз команда становилась чемпионом 52 года назад.

Для «Платенсе» этот финал – шанс впервые в своей истории завоевать трофей.

«Платенсе» стал настоящей сенсацией, выбив по пути в финал «Расинг», «Ривер Плейт» и «Сан-Лоренсо».

«Уракан» прошёл на своём пути «Депортиво Риестра», «Росарио Сентраль» и «Индепендьенте».

Самым титулованным аргентинским клубом является «Ривер Плейт», у которого 38 чемпионств.

Статистика аргентинских клубов по количеству национальных чемпионств:

  • 38 – «Ривер Плейт»
  • 35 – «Бока Хуниорс»
  • 18 – «Расинг»
  • 16 – «Индепендьенте»
  • 15 – «Сан-Лоренсо»
  • 11 – «Велес Сарсфилд»
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Уракан статистика чемпионат Аргентины по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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