Аргентинский Платенсе в одном шаге от исторической победы

1 июня в городе Сантьяго-дель-Эстеро состоится финал чемпионата Аргентины (Апертура), в котором встретятся «Платенсе» и «Уракан».

На счету «Уракана» 5 чемпионских титулов Аргентины: 1921, 1922, 1925, 1928, 1973. Как видим, в последний раз команда становилась чемпионом 52 года назад.

Для «Платенсе» этот финал – шанс впервые в своей истории завоевать трофей.

«Платенсе» стал настоящей сенсацией, выбив по пути в финал «Расинг», «Ривер Плейт» и «Сан-Лоренсо».

«Уракан» прошёл на своём пути «Депортиво Риестра», «Росарио Сентраль» и «Индепендьенте».

Самым титулованным аргентинским клубом является «Ривер Плейт», у которого 38 чемпионств.

Статистика аргентинских клубов по количеству национальных чемпионств:

38 – «Ривер Плейт»

35 – «Бока Хуниорс»

18 – «Расинг»

16 – «Индепендьенте»

15 – «Сан-Лоренсо»

11 – «Велес Сарсфилд»