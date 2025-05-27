«Начало падения Леверкузена». Реакция фанов на назначение Эрика тен Хага
Болельщики «Байера» с настороженностью восприняли приход нового тренера
Новым главным тренером леверкузенского «Байера» стал Эрик тен Хаг. На тренерском посту нидерландский специалист заменил Хаби Алонсо.
Вице-чемпион Германии леверкузенский «Байер» и Эрик тен Хаг подписали контракт на два года.
Предыдущим местом работы нидерландского тренера был «Манчестер Юнайтед». Тен Хага уволили из английского клуба осенью 2024 года. До этого тренер успешно работал в амстердамском «Аяксе».
Болельщики неоднозначно восприняли приход нового тренера. Часть из них прогнозирует ухудшение результатов команды.
utr_utd: Пришло время доказать, что ты один из лучших тренеров в мире! Всего наилучшего, Эрик, я все еще скучаю по тебе в Утрехте и Юнайтед. Forza Leverkusen!
EJ: Поздравляем, Эрик! Вы становитесь тренером замечательного клуба.
Toro tumbao: Мне очень жаль клуб «Байер».
Dominic: Отличный выбор, удачи Тен Хаг на новой работе! Я знаю, ты многого там добьешься.
pepe: Огромный провал. Начало падения Леверкузена.
Felix Reichardt: Начинается спуск. Конец для «Байер» Леверкузен, и это хорошо. На 1 конкурента меньше для нас.
TrumpTheGerman: То есть, вы больше не хотите играть за чемпионство?
Pello Bender: Для команды – худшее из всех решений, для правления – лучшее из всех решений / вы можете отправить состав команды по факсу в пятницу.
yasinozturk: От атакующего футбола к дерьмовому футболу.
💬 Erik ten Hag: „#Bayer04 ist einer der besten Vereine in Deutschland und gehört auch zur erweiterten europäischen Elite. Der Klub bietet hervorragende Bedingungen, die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sehr beeindruckt." #tenHag | #Werkself pic.twitter.com/O0jV4epvus— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 26, 2025
👋🇳🇱#Bayer04 | #Werkself | #tenHag pic.twitter.com/2asluT99Xw— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 26, 2025
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