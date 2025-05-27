«Начало падения Леверкузена». Реакция фанов на назначение Эрика тен Хага

Новым главным тренером леверкузенского «Байера» стал Эрик тен Хаг. На тренерском посту нидерландский специалист заменил Хаби Алонсо.

Вице-чемпион Германии леверкузенский «Байер» и Эрик тен Хаг подписали контракт на два года.

Предыдущим местом работы нидерландского тренера был «Манчестер Юнайтед». Тен Хага уволили из английского клуба осенью 2024 года. До этого тренер успешно работал в амстердамском «Аяксе».

Болельщики неоднозначно восприняли приход нового тренера. Часть из них прогнозирует ухудшение результатов команды.

utr_utd: Пришло время доказать, что ты один из лучших тренеров в мире! Всего наилучшего, Эрик, я все еще скучаю по тебе в Утрехте и Юнайтед. Forza Leverkusen!

EJ: Поздравляем, Эрик! Вы становитесь тренером замечательного клуба.

Toro tumbao: Мне очень жаль клуб «Байер».

Dominic: Отличный выбор, удачи Тен Хаг на новой работе! Я знаю, ты многого там добьешься.

pepe: Огромный провал. Начало падения Леверкузена.

Felix Reichardt: Начинается спуск. Конец для «Байер» Леверкузен, и это хорошо. На 1 конкурента меньше для нас.

TrumpTheGerman: То есть, вы больше не хотите играть за чемпионство?

Pello Bender: Для команды – худшее из всех решений, для правления – лучшее из всех решений / вы можете отправить состав команды по факсу в пятницу.

yasinozturk: От атакующего футбола к дерьмовому футболу.