Тимощук впервые за долгое время нарушил молчание и снова опозорился
Предатель возмущен, что «зенит» не стал чемпионом россии
Предатель Украины Анатолий Тимощук впервые за долгое время нарушил молчание и дал комментарий пропагандистским СМИ из рф. Он разочарован тем, что клуб в котором он работает, «зенит» не стал чемпионом.
«Был тяжелый чемпионат. Почему-то наши соперники настолько сплотились, чтобы мы не выиграли золото. Они изо всех сил хотели нас остановить. Мы сами отвечаем за результат», – сказал Тимощук.
Ранее мы сообщали, что бывший главный тренер сборной Украины поделился своим мыслями по поводу подозрения в отношении Анатолия Тимощука.
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