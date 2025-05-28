Предатель Украины Анатолий Тимощук впервые за долгое время нарушил молчание и дал комментарий пропагандистским СМИ из рф. Он разочарован тем, что клуб в котором он работает, «зенит» не стал чемпионом.

«Был тяжелый чемпионат. Почему-то наши соперники настолько сплотились, чтобы мы не выиграли золото. Они изо всех сил хотели нас остановить. Мы сами отвечаем за результат», – сказал Тимощук.

Ранее мы сообщали, что бывший главный тренер сборной Украины поделился своим мыслями по поводу подозрения в отношении Анатолия Тимощука.