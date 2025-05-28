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28 мая 2025, 23:29 |
1652
0

Тимощук впервые за долгое время нарушил молчание и снова опозорился

Предатель возмущен, что «зенит» не стал чемпионом россии

28 мая 2025, 23:29 |
1652
0
Тимощук впервые за долгое время нарушил молчание и снова опозорился
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Предатель Украины Анатолий Тимощук впервые за долгое время нарушил молчание и дал комментарий пропагандистским СМИ из рф. Он разочарован тем, что клуб в котором он работает, «зенит» не стал чемпионом.

«Был тяжелый чемпионат. Почему-то наши соперники настолько сплотились, чтобы мы не выиграли золото. Они изо всех сил хотели нас остановить. Мы сами отвечаем за результат», – сказал Тимощук.

Ранее мы сообщали, что бывший главный тренер сборной Украины поделился своим мыслями по поводу подозрения в отношении Анатолия Тимощука.

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Анатолий Тимощук российско-украинская война Зенит Санкт-Петербург
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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