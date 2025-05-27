Украина. Премьер лига27 мая 2025, 11:46 | Обновлено 27 мая 2025, 11:47
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Удачный сезон. Верес установил клубный рекорд на уровне УПЛ
Клуб из Ровно обновил достижение по количеству добытых очков
27 мая 2025, 11:46 | Обновлено 27 мая 2025, 11:47
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Ровенский «Верес» обновил клубный рекорд на уровне Украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2024/25.
Текущий сезон стал самым успешным в истории клуба в УПЛ по количеству набранных очков. Подопечные Олега Шандрука за 30 туров сумели набрать 36 баллов.
Кроме того, «Верес» финишировал на девятом месте в турнирной таблице, что является вторым лучшим показателем команды за всю историю выступлений в чемпионате Украины.
Статистика выступлений «Вереса»:
- Высшая лига 1992/1993: 24 очка (9 побед, 16 место)
- Высшая лига 1993/1994: 32 очка (10 побед, 12 место)
- Высшая лига 1994/1995: 31 очко (8 побед, 18 место)
- Украинская Премьер-лига 2017/2018: 35 очков (7 побед, 6 место)
- Украинская Премьер-лига 2021/2022: 23 очка (6 побед, 9 место)
- Украинская Премьер-лига 2022/2023: 31 очко (8 побед, 13 место)
- Украинская Премьер-лига 2023/2024: 28 очков (6 побед, 13 место)
- Украинская Премьер-лига 2024/2025: 36 очков (9 побед, 9 место)
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