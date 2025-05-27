Удачный сезон. Верес установил клубный рекорд на уровне УПЛ

Ровенский «Верес» обновил клубный рекорд на уровне Украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2024/25.

Текущий сезон стал самым успешным в истории клуба в УПЛ по количеству набранных очков. Подопечные Олега Шандрука за 30 туров сумели набрать 36 баллов.

Кроме того, «Верес» финишировал на девятом месте в турнирной таблице, что является вторым лучшим показателем команды за всю историю выступлений в чемпионате Украины.

Статистика выступлений «Вереса»: