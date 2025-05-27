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  4. «Хороший состав, а так плохо играли». Реакция фанов на отставку Григорчука
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 11:23 |
671
0

«Хороший состав, а так плохо играли». Реакция фанов на отставку Григорчука

Черкасский ЛНЗ прекратил сотрудничество с главным тренером

27 мая 2025, 11:23 |
671
0
«Хороший состав, а так плохо играли». Реакция фанов на отставку Григорчука
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Роман Григорчук больше не является главным тренером ЛНЗ. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Григорчук возглавил ЛНЗ в декабре 2024 года. Под его руководством команда провела 13 поединков (две победы, шесть ничьих и пять поражений).

ЛНЗ завершил чемпионат на 12 месте. Отрыв от зоны переходных матчей составил 4 очка.

Дмитрий: Так радовался, когда его назначили... Но сейчас намного больше радуюсь, что его уволили. Абсолютно не пошло: ни результата, ни игры, ни последовательности по кадровой политике, не смог разобраться с составом. Не хотелось бы Пономарева, какой-то он бука, как он найдет общий язык с легами вопрос, та и с Рухом каких-то пря результатов он не достиг. Лучше уж Вернидуб.

Євген Володимирович: С таким мощным «менеджментом» в следующем сезоне гарантирован вылет. Окей, клуб частный, но ведь родственники и друзья, таксисты и триюродные братья родственников в руководстве – это путь в никуда. Вернидуб и любой более-менее приличный тренер сюда уже не пойдет, потому что клуб почему-то не дает работать. Дулуб дал результат – выгнали. Григорчук не дал результат – выгнали. Попутно приглашают каких-нибудь испанских гастарбайтеров. Вакханалия.

Мар'ян: Испортил себе репутацию как тренера. У него был хороший состав, а так плохо играли.

Віталій Нечаєв: Штормит что-то ЛНЗ.

Den Shcherbakov: Никакое это ЛНЗ при нем было, при Дулубе и то интереснее выглядели.

Алексей: Одни и те же тренера по всем клубам ходят, толком не где не чего не добиваются...(((

Mykola Malukha: 5 тренеров за 2 года. Кто-то явно хочет получить награду «самодур украинского футбола»)))

Максим Обухов: ЛНЗ бросается в крайности. Раз, в полгода меняют тренера. Деньги их, вопросов нет. Но, непонятно, что они хотят. Просто просадить деньги.

Макс Редзель: Что в ЛНС происходит? Как будто нормально развивался клуб. Очередной молодой состоятельный владелец далек от футбола?

Renat: Жесть, вот это чехарда тренерская началась в УПЛ.

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ЛНЗ Черкассы Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу тренеры
Сергей Турчак Источник: Telegram
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