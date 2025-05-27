ВИДЕО. 15-я ракетка мира на Ролан Гаррос выиграла первый матч в 2025 году

15-я ракетка мира Барбора Крейчикова (Чехия) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде мейджора чешка в двух сетах переиграла представительницу Германии Татьяну Марию (WTA 79) за 1 час и 40 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [15] – Татьяна Мария (Германия) – 7:6 (7:4), 6:3

Крейчикова и Мария впервые провели очное противостояние.

Следующей соперницей Барборы будет «нейтральная» теннисистка Вероника Кудерметова, которая занимает 46-е место в рейтинге WTA.

Крейчикова добыла первую победу в 2025 году. Всего в этом сезоне на ее счету два матча. 18 мая чешка уступила Магде Линетт на старте пятисотника в Страсбурге. Барбора не играла с Итогового турнира WTA 2024, пропустив более пяти месяцев из-за травмы спины.

Отметим, что в 2021 году Крейчикова стала чемпионкой на кортах Ролан Гаррос.