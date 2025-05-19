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  4. 16-я ракетка провела первый матч в 2025 году и уже вылетела из Страсбурга
WTA
19 мая 2025, 04:35 |
107
0

16-я ракетка провела первый матч в 2025 году и уже вылетела из Страсбурга

Барбора Крейчикова потерпела поражение в первом раунде пятисотника от Магды Линетт

19 мая 2025, 04:35 |
107
0
16-я ракетка провела первый матч в 2025 году и уже вылетела из Страсбурга
Instagram. Барбора Крейчикова

Победительница двух турниров Grand Slam и 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии провела первый матч в 2025 году.

В 1/16 финала грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция) чешка потерпела поражение от представительницы Польши Магды Линетт (WTA 32) за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/16 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [7] – Магда Линетт (Польша) – 3:6, 3:6

Это была пятая встреча соперниц. Линетт впервые одержала победу в очных противостояниях с Барборой.

Следующей соперницей Магды будет Ребекка Шрамкова (Словакия, WTA 41), которая в первом круге одолела Юлию Путинцеву (Казахстан, WTA 29).

Крейчикова пропустила более пяти месяцев из-за травмы спины. Несмотря на отсутствие матчей в этом сезоне, Барбора сохраняет позиции в первой двадцатке рейтинга WTA.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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