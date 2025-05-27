Ла Лига обратилась к Модричу и поблагодарила хорвата за карьеру в Реале

Высшая профессиональная футбольная лига Испании, Ла Лига, обратилась к хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который попрощался с мадридским «Реалом» после 13 лет в клубе.

Последний матч за «сливочных» Модрич провёл в рамках 38-го тура чемпионата против «Реал Сосьедад» (2:0).

Ла Лига поблагодарила известного хорвата за вклад и развитие национальной лиги.

«Не плачь, потому что всё закончилось, улыбнись, потому что это произошло. Спасибо, Модрич, что был частью истории Ла Лиги», – написали представители Ла Лиги.