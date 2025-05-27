Ла Лига обратилась к Модричу и поблагодарила хорвата за карьеру в Реале
Лука в составе «сливочных» отыграл 13 сезонов
Высшая профессиональная футбольная лига Испании, Ла Лига, обратилась к хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который попрощался с мадридским «Реалом» после 13 лет в клубе.
Последний матч за «сливочных» Модрич провёл в рамках 38-го тура чемпионата против «Реал Сосьедад» (2:0).
Ла Лига поблагодарила известного хорвата за вклад и развитие национальной лиги.
«Не плачь, потому что всё закончилось, улыбнись, потому что это произошло. Спасибо, Модрич, что был частью истории Ла Лиги», – написали представители Ла Лиги.
🤍 'No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió'.— LALIGA (@LaLiga) May 27, 2025
🌟 ¡Gracias por haber sido parte de #LALIGAHistory, @lukamodric10!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/2t3jVq8w4F
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