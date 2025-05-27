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  4. Ла Лига обратилась к Модричу и поблагодарила хорвата за карьеру в Реале
Испания
27 мая 2025, 10:44 | Обновлено 27 мая 2025, 12:06
374
1

Ла Лига обратилась к Модричу и поблагодарила хорвата за карьеру в Реале

Лука в составе «сливочных» отыграл 13 сезонов

27 мая 2025, 10:44 | Обновлено 27 мая 2025, 12:06
374
1
Ла Лига обратилась к Модричу и поблагодарила хорвата за карьеру в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Высшая профессиональная футбольная лига Испании, Ла Лига, обратилась к хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который попрощался с мадридским «Реалом» после 13 лет в клубе.

Последний матч за «сливочных» Модрич провёл в рамках 38-го тура чемпионата против «Реал Сосьедад» (2:0).

Ла Лига поблагодарила известного хорвата за вклад и развитие национальной лиги.

«Не плачь, потому что всё закончилось, улыбнись, потому что это произошло. Спасибо, Модрич, что был частью истории Ла Лиги», – написали представители Ла Лиги.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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ivankondrat96
Трохи шкода, що Реал не дав хорвату ще один рік пограти. Але рано чи пізно це мало статися
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