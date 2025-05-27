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Испания
27 мая 2025, 09:58 | Обновлено 27 мая 2025, 10:01
267
0

Барселона работает над подписанием контракта с воспитанником клуба

Каталонский клуб готов продолжить сотрудничество с Марком Касадо

27 мая 2025, 09:58 | Обновлено 27 мая 2025, 10:01
267
0
Барселона работает над подписанием контракта с воспитанником клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Касадо

Новоиспеченный чемпион Ла Лиги, каталонская «Барселона», рассматривает вариант продления контракта с 21-летним полузащитником Марком Касадо. Действующий договор футболиста рассчитан до лета 2028 года.

Испанский клуб готов предложить спортсмену подписать соглашение еще на два года – до 2030. «Барселона» рассчитывает договориться с Марком о новом договоре перед стартом предсезонной подготовки.

В текущем сезоне Касадо отыграл 36 матчей, в которых футболист забил один мяч и отдал шесть ассистов.

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Марк Касадо Барселона чемпионат Италии по футболу Ла Лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: Sport.es
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