Испания27 мая 2025, 09:58 | Обновлено 27 мая 2025, 10:01
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Барселона работает над подписанием контракта с воспитанником клуба
Каталонский клуб готов продолжить сотрудничество с Марком Касадо
27 мая 2025, 09:58 | Обновлено 27 мая 2025, 10:01
267
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Новоиспеченный чемпион Ла Лиги, каталонская «Барселона», рассматривает вариант продления контракта с 21-летним полузащитником Марком Касадо. Действующий договор футболиста рассчитан до лета 2028 года.
Испанский клуб готов предложить спортсмену подписать соглашение еще на два года – до 2030. «Барселона» рассчитывает договориться с Марком о новом договоре перед стартом предсезонной подготовки.
В текущем сезоне Касадо отыграл 36 матчей, в которых футболист забил один мяч и отдал шесть ассистов.
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