Барселона работает над подписанием контракта с воспитанником клуба

Новоиспеченный чемпион Ла Лиги, каталонская «Барселона», рассматривает вариант продления контракта с 21-летним полузащитником Марком Касадо. Действующий договор футболиста рассчитан до лета 2028 года.

Испанский клуб готов предложить спортсмену подписать соглашение еще на два года – до 2030. «Барселона» рассчитывает договориться с Марком о новом договоре перед стартом предсезонной подготовки.

В текущем сезоне Касадо отыграл 36 матчей, в которых футболист забил один мяч и отдал шесть ассистов.