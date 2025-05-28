Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Ему не хватило 15 минут, чтобы перейти в Ливерпуль»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 18:50 |
1954
2

ФЕДЕЦКИЙ: «Ему не хватило 15 минут, чтобы перейти в Ливерпуль»

Экс-игрок рассказал, как Коноплянка был близок к переходу в английский клуб

28 мая 2025, 18:50 |
1954
2
ФЕДЕЦКИЙ: «Ему не хватило 15 минут, чтобы перейти в Ливерпуль»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок «Днепра» Артем Федецкий рассказал, что лидер тогдашней команды Евгений Коноплянка был близок к переходу в «Ливерпуль».

«У Коноплянки как раз истекал срок действия контракта с Днепром через полгода. Ливерпуль, если не ошибаюсь, предлагал солидную сумму [25 млн евро]. Учитывая, что у него оставалось полгода, то в любом случае это бешеные деньги для такой ситуации.

Все тогда думали и ждали, что он все же перейдет. Но, к сожалению, сказали, что не успели. Вроде трансферное окно закрылось и не хватило каких-то 15 минут, чтобы завершить трансфер.

Если бы он тогда перешел, то могла бы совсем по-другому сложиться его карьера, но Евгений остался в Днепре. Он действительно тогда был в топовой форме, был одним из лидеров Днепра не только по футбольным, но и по человеческим качествам», – сказал Федецкий.

Ранее Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию.

По теме:
Арсенал завершает подписание хавбека. Первый летний новичок клуба
Барселона начала переговоры с МЮ по вингеру. Дьяволы требуют 45 млн
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Артем Федецкий Евгений Коноплянка трансферы АПЛ трансферы Днепр трансферы УПЛ Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Теннис | 28 мая 2025, 00:33 0
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос

Каролина Мухова проиграла американке Алише Паркс

Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Футбол | 28 мая 2025, 17:01 11
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций

Решающий поединок еврокубка состоится 28 мая в 22:00 по Киеву во Вроцлаве

Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Футбол | 28.05.2025, 20:00
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Футбол | 27.05.2025, 21:17
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 28.05.2025, 05:23
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Склалося б аналогічно, тому що Коноплянка - нероба, який не відпрацьовував у захисті. Якщо у "Дніпрі" йому це сходило з рук, то у будь-якому клубі з топ-чемпіонату - навряд чи дозволяли таку халяву.
Ответить
0
turist86
17 марта 2014
КОЛОМОЙСКИЙ: Мы близки к подписанию контракта с ТоттенхэмомУ меня есть контакт с президентом «Тоттенхэма», находимся в стадии переговоров и даже близки к подписанию контракта, если Женя согласится перейти в «Тоттенхэм». Лондон, а не Ливерпуль. Футбол это только 90 минут на поле, а Лондон предпочтительнее для жизни, поверьте мне.
07 лютого 2022
Стеценко: "За Коноплянку, якого хотів купити «Ліверпуль», було призначено конкретну суму. Англійці з відповіддю тягли до останнього. Потім їхні представники приватним літаком прилетіли до нас на заключну стадію переговорів. У разі позитивного результату Коноплянка мав полетіти з ними. З тією цифрою, яку їм озвучили, вони були не згодні. Клуб не пішов на зниження ціни. У результаті відлетіли вони ні з чим".
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
26.05.2025, 20:45 28
Футбол
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
28.05.2025, 04:55 9
Футбол
Барселона хочет подписать лучшего вратаря мира. Его должен заменить Лунин
Барселона хочет подписать лучшего вратаря мира. Его должен заменить Лунин
26.05.2025, 20:39 2
Футбол
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
27.05.2025, 11:29 2
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»
26.05.2025, 23:27 1
Футбол
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Тайсон Фьюри признался, кто причинил ему больше боли, чем Усик
Тайсон Фьюри признался, кто причинил ему больше боли, чем Усик
26.05.2025, 23:08 1
Бокс
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем