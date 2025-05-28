ФЕДЕЦКИЙ: «Ему не хватило 15 минут, чтобы перейти в Ливерпуль»
Экс-игрок рассказал, как Коноплянка был близок к переходу в английский клуб
Бывший игрок «Днепра» Артем Федецкий рассказал, что лидер тогдашней команды Евгений Коноплянка был близок к переходу в «Ливерпуль».
«У Коноплянки как раз истекал срок действия контракта с Днепром через полгода. Ливерпуль, если не ошибаюсь, предлагал солидную сумму [25 млн евро]. Учитывая, что у него оставалось полгода, то в любом случае это бешеные деньги для такой ситуации.
Все тогда думали и ждали, что он все же перейдет. Но, к сожалению, сказали, что не успели. Вроде трансферное окно закрылось и не хватило каких-то 15 минут, чтобы завершить трансфер.
Если бы он тогда перешел, то могла бы совсем по-другому сложиться его карьера, но Евгений остался в Днепре. Он действительно тогда был в топовой форме, был одним из лидеров Днепра не только по футбольным, но и по человеческим качествам», – сказал Федецкий.
Ранее Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каролина Мухова проиграла американке Алише Паркс
Решающий поединок еврокубка состоится 28 мая в 22:00 по Киеву во Вроцлаве
КОЛОМОЙСКИЙ: Мы близки к подписанию контракта с ТоттенхэмомУ меня есть контакт с президентом «Тоттенхэма», находимся в стадии переговоров и даже близки к подписанию контракта, если Женя согласится перейти в «Тоттенхэм». Лондон, а не Ливерпуль. Футбол это только 90 минут на поле, а Лондон предпочтительнее для жизни, поверьте мне.
07 лютого 2022
Стеценко: "За Коноплянку, якого хотів купити «Ліверпуль», було призначено конкретну суму. Англійці з відповіддю тягли до останнього. Потім їхні представники приватним літаком прилетіли до нас на заключну стадію переговорів. У разі позитивного результату Коноплянка мав полетіти з ними. З тією цифрою, яку їм озвучили, вони були не згодні. Клуб не пішов на зниження ціни. У результаті відлетіли вони ні з чим".