ФЕДЕЦКИЙ: «Ему не хватило 15 минут, чтобы перейти в Ливерпуль»

Бывший игрок «Днепра» Артем Федецкий рассказал, что лидер тогдашней команды Евгений Коноплянка был близок к переходу в «Ливерпуль».

«У Коноплянки как раз истекал срок действия контракта с Днепром через полгода. Ливерпуль, если не ошибаюсь, предлагал солидную сумму [25 млн евро]. Учитывая, что у него оставалось полгода, то в любом случае это бешеные деньги для такой ситуации.

Все тогда думали и ждали, что он все же перейдет. Но, к сожалению, сказали, что не успели. Вроде трансферное окно закрылось и не хватило каких-то 15 минут, чтобы завершить трансфер.

Если бы он тогда перешел, то могла бы совсем по-другому сложиться его карьера, но Евгений остался в Днепре. Он действительно тогда был в топовой форме, был одним из лидеров Днепра не только по футбольным, но и по человеческим качествам», – сказал Федецкий.

Ранее Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию.