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Англия
27 мая 2025, 10:29 | Обновлено 27 мая 2025, 12:01
246
0

Чарльтон Атлетик остается непобежденным в финалах плей-офф

В матче за право подняться в Чемпионшип «Чарльтон» победил «Лейтон Ориент»

27 мая 2025, 10:29 | Обновлено 27 мая 2025, 12:01
246
0
Чарльтон Атлетик остается непобежденным в финалах плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче плей-офф английской Лиги 1 за право повыситься в Чемпионшип на легендарном «Уэмбли» «Чарльтон Атлетик» одолел «Лейтон Ориент» со счётом 1:0.

«Чарльтон» продлил свою победную серию в финалах плей-офф, выиграв все четыре из четырёх.

Статистика выступлений «Чарльтона» в финалах плей-офф:

  • 2025, Лига 1: «Чарльтон» – «Лейтон Ориент» – 1:0
  • 2019, Лига 1: «Чарльтон» – «Сандерленд» – 2:1
  • 1998, Чемпионшип: «Чарльтон» – «Сандерленд» – 4:4 (7:6 по пен.)
  • 1987, Чемпионшип: «Чарльтон» – «Лидс Юнайтед» – 1:1, 2:1

Другими двумя командами, которые вышли в Чемпионшип, стали «Бирмингем Сити» и «Рексем». При чём первые сделали это с рекордом Англии, набрав в чемпионате 111 очков.

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Чарльтон Лейтон Ориент Чемпионшип чемпионат Англии по футболу статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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