Английский клуб «Саутгемптон» официально объявил о назначении нового тренера. Им стал 32-летний специалист Уилл Стилл.

По информации пресс-службы, стороны подписали контракт на три года – до лета 2027 года.

Последним местом работы Уилла был французский «Ланс», в котором Стилл проработал один сезон. Вместе с командой тренер провел 37 матчей и финишировал на восьмом месте в чемпионате.

Напомним, что в апреле этого года «Саутгемптон» уволил Ивана Юрича. В течение последних двух месяцев исполнял обязанности тренера Саймон Раск.

В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занял 20-е место и вылетел в Чемпионшип.

«Я очень горжусь и рад присоединиться к «Саутгемптону» – здесь огромный потенциал, и у нас есть прекрасная возможность сделать что-то особенное.

Проект, который мне представили, произвел большое впечатление, и я верю, что вместе мы сможем построить четкую идентичность и позитивное будущее для команды.

Не могу дождаться встречи с вами, болельщики. С нетерпением жду, чтобы услышать ваши голоса и почувствовать вашу энергию и веру на «Сент-Мэрис» и за его пределами.

Я стремлюсь начать работу этим летом и сформировать сплоченный коллектив, который сможет вызвать гордость у всех и, в конце концов, вернет нас туда, где наше место – в Премьер-лигу», – сказал Стилл.

ОФИЦИАЛЬНО. Привет, Чемпионшип. Саутгемптон назвал имя нового тренера