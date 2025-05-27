Бек Шахтера ведет переговоры о новом контракте. Сообщали, что он хочет уйти

25-летний правый фулбек «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля заявил, что ведет переговоры о пролонгации контракта с донецким клубом.

«Ведем переговоры по продлению контракта. Я сконцентрирован на «Шахтере», у меня действующий контракт с ним. И пока нет ни трансферного окна, ничего, и я сконцентрирован на работе в «Шахтере», – сказал Конопля.

Действующий контракт Конопли с «горняками» рассчитан, по данным Transfermarkt, до 30 сентября 2026 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Конопля не хочет подписывать новый контракт с «Шахтером», из-за чего якобы даже был выставлен донецким клубом на трансфер.