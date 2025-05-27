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  4. Бек Шахтера ведет переговоры о новом контракте. Сообщали, что он хочет уйти
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 10:30 |
365
0

Бек Шахтера ведет переговоры о новом контракте. Сообщали, что он хочет уйти

Будущее Ефима Конопли остается туманным

27 мая 2025, 10:30 |
365
0
Бек Шахтера ведет переговоры о новом контракте. Сообщали, что он хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний правый фулбек «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля заявил, что ведет переговоры о пролонгации контракта с донецким клубом.

«Ведем переговоры по продлению контракта. Я сконцентрирован на «Шахтере», у меня действующий контракт с ним. И пока нет ни трансферного окна, ничего, и я сконцентрирован на работе в «Шахтере», – сказал Конопля.

Действующий контракт Конопли с «горняками» рассчитан, по данным Transfermarkt, до 30 сентября 2026 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Конопля не хочет подписывать новый контракт с «Шахтером», из-за чего якобы даже был выставлен донецким клубом на трансфер.

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Ефим Конопля Шахтер Донецк продление контракта трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Трибуна
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