Оставаться не хочет. Шахтер выставит на трансфер защитника сборной Украины
Ефим Конопля не намерен продлевать контракт с донецким клубом
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля с высокой вероятностью покинет нынешний клуб после завершения чемпионата.
Контракт игрока истекает в июне 2026 года, но он не намерен продлевать текущее соглашение и планирует попробовать свои силы в Европе. По этой причине «Шахтер» принял решение выставить футболиста на трансфер, чтобы не потерять его бесплатно.
Последний раз Конопля выходил на поле в марте, после чего получил травму и выбил на длительное время. На данный момент игрок продолжает восстанавливаться от повреждений. Основным правым защитником «горняков» останется бразилец Винисиус Тобиас.
Кроме того, руководство донецкого клуба планирует вернуть из аренды грузинского игрока Гиорги Гочолейшвили, который нынешний сезон проводит в составе «Копенгагена» из Дании и имеет постоянную игровую практику.
В кампании 2024/25 Конопля провел 20 матчей во всех турнирах, где отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость защитника составляет 7 млн евро.
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Чи вже працює ШД над цим питанням, терміново треба це робити бо продадуть Судакова і всьо...!!!
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Очікується таке ж і в сезоні 2025/26.