Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оставаться не хочет. Шахтер выставит на трансфер защитника сборной Украины
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 07:22 |
2782
4

Оставаться не хочет. Шахтер выставит на трансфер защитника сборной Украины

Ефим Конопля не намерен продлевать контракт с донецким клубом

12 мая 2025, 07:22 |
2782
4
Оставаться не хочет. Шахтер выставит на трансфер защитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля с высокой вероятностью покинет нынешний клуб после завершения чемпионата.

Контракт игрока истекает в июне 2026 года, но он не намерен продлевать текущее соглашение и планирует попробовать свои силы в Европе. По этой причине «Шахтер» принял решение выставить футболиста на трансфер, чтобы не потерять его бесплатно.

Последний раз Конопля выходил на поле в марте, после чего получил травму и выбил на длительное время. На данный момент игрок продолжает восстанавливаться от повреждений. Основным правым защитником «горняков» останется бразилец Винисиус Тобиас.

Кроме того, руководство донецкого клуба планирует вернуть из аренды грузинского игрока Гиорги Гочолейшвили, который нынешний сезон проводит в составе «Копенгагена» из Дании и имеет постоянную игровую практику.

В кампании 2024/25 Конопля провел 20 матчей во всех турнирах, где отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость защитника составляет 7 млн евро.

По теме:
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Тренер, которого сватают в Шахтер, провел переговоры с клубами из Англии
Шахтер Донецк Ефим Конопля Винисиус Тобиас Гиорги Гочолеишвили трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
Футбол | 12 мая 2025, 07:51 0
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года

Голкипер получит стандартное соглашение, как и все футболисты старше 30 лет

Перес выбрал фаворита на замену Анчелотти. Этот вариант многих удивит
Футбол | 12 мая 2025, 03:48 3
Перес выбрал фаворита на замену Анчелотти. Этот вариант многих удивит
Перес выбрал фаворита на замену Анчелотти. Этот вариант многих удивит

Анчелотти может заменить Антонио Конте

Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Футбол | 12.05.2025, 05:45
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
Бокс | 12.05.2025, 01:18
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Футбол | 11.05.2025, 08:33
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_C0
Апьопа, скільки годин на добу ти спиш? Судячи з твоїх коментарів, то о другій ночі ти на молитву збирався, а вже тут)
Ответить
+2
Burevestnik
продадуть за 7 лям і докуплять 2-3 бразильців. і буде в клубі 15-16 легіонерів.
Скільки з них літом приймуть українське громадянство?
Треба мінімум 4.
Чи вже працює ШД над цим питанням, терміново треба це робити бо продадуть Судакова і всьо...!!!
Колись Марлосу і Мораєсу надали вчасно укр. громадянство, що дозволяло Луческу ставити в основний склад 2 українця, Марлоса, Мораєса і ще 7 легів.
Очікується таке ж і в сезоні 2025/26.
Ответить
+2
Павло
Ну шо - знову Трабзонспор? 
Ответить
-2
apepa
динама??
Ответить
-6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
11.05.2025, 22:21 23
Футбол
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии
ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии
10.05.2025, 19:48 2
Хоккей
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 3
Бокс
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 4
Футбол
ВИДЕО. Невеста игрока киевского Динамо шумно отгуляла девичник
ВИДЕО. Невеста игрока киевского Динамо шумно отгуляла девичник
11.05.2025, 03:36 2
Футбол
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
10.05.2025, 12:09
Футбол
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем