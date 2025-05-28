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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Он сказал что денег не будет, контора закрыта»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 01:56 |
286
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Он сказал что денег не будет, контора закрыта»

Экс-защитник вспомнил, почему «Днепр» покинул Хуанде Рамос

28 мая 2025, 01:56 |
286
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Он сказал что денег не будет, контора закрыта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий вспомнил, почему испанский тренер Хуанде Рамос в свое время покинул «Днепр».

«Рамос нам объяснял, почему ушел. Не было какого-то прощального слова. Просто Коломойский сказал: «Все – контора закрыта, денег не будет, платить не будем». А Хуанде Рамос, как по мне – топ-тренер. Один из лучших, с которыми я работал. Он пообещал Коломойскому за пять лет создать команду и дать результат – и он это сделал», – сказал Федецкий.

Ранее бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»:

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Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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