Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Он сказал что денег не будет, контора закрыта»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий вспомнил, почему испанский тренер Хуанде Рамос в свое время покинул «Днепр».

«Рамос нам объяснял, почему ушел. Не было какого-то прощального слова. Просто Коломойский сказал: «Все – контора закрыта, денег не будет, платить не будем». А Хуанде Рамос, как по мне – топ-тренер. Один из лучших, с которыми я работал. Он пообещал Коломойскому за пять лет создать команду и дать результат – и он это сделал», – сказал Федецкий.

Ранее бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»: