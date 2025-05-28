Федецкий назвал сумму премии, которую заплатил Маркевич игрокам Днепра 

Бывший защитник «Днепра» Артем Федецкий назвал сумму премиальных, которые платил команде наставник Мирон Маркевич за победные матчи в Лиге Европы 2014/15.

«Не хочу как-то соврать, но насколько я помню, то за Аякс Маркевич выплатил 100 тысяч долларов из своих денег, чтобы как-то мотивировать команду, причем на тот момент он не получал зарплату. С Аяксом у нас еще был второй ответный матч, но у Мирона Богдановича возникли определенные проблемы со здоровьем, поэтому на этой игре он отсутствовал.

100 тысяч в целом на всю команду. Это довольно немного, как для какого-то инвестора клуба, но для Мирона Богдановича это была немаленькая сумма. Это его заработанные деньги, он пытался мотивировать команду, финансово подкрепить», – вспомнил Федецкий.

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