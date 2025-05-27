Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Италии назвала состав на матчи против Норвегии и Молдовы
Чемпионат мира
27 мая 2025, 09:41 | Обновлено 27 мая 2025, 09:44
202
1

Сборная Италии назвала состав на матчи против Норвегии и Молдовы

Лучано Спеллетти вызвал 27 футболистов в сборную

27 мая 2025, 09:41 | Обновлено 27 мая 2025, 09:44
202
1
Сборная Италии назвала состав на матчи против Норвегии и Молдовы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии по футболу обнародовала заявку команды на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года, которые пройдут в июне.

Главный тренер Лучано Спаллетти сформировал список из 27 футболистов.

Итальянскую команду ждут поединки против сборных Норвегии (6 июня) и Молдовы (9 июня).

Состав сборной Италии на матчи против Норвегии и Молдовы:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»)

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Федерико Димарко (все — «Интер»), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо (оба — «Наполи»), Диего Коппола («Верона»), Маттео Габбия («Милан»), Федерико Гатти, Андреа Камбьясо (оба — «Ювентус»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Давиде Дзаппакоста («Аталанта»)

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Чезаре Казадей, Самуэле Риччи (оба — «Торино»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро Тонали («Ньюкасл»)

Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги (оба — «Аталанта»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»)

По теме:
Анчелотти вернул звезду в состав Бразилии, который не играл с 2023 года
Где Украина проведет матчи квалификации ЧМ? Назван приоритетный вариант
Игрок молодежной сборной Украины может пропустить Евро из-за травмы
ЧМ-2026 по футболу сборная Италии по футболу заявка сборная Норвегии по футболу сборная Молдовы по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик дерзко обратился в Лапорту. Заявление касалось Реала
Футбол | 27 мая 2025, 09:20 0
Флик дерзко обратился в Лапорту. Заявление касалось Реала
Флик дерзко обратился в Лапорту. Заявление касалось Реала

Главный тренер «Барселоны» считает, что выиграть следующую Ла Лигу будет легче

Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Теннис | 26 мая 2025, 17:40 3
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос

Тейлор Фритц в четырех сетах проиграл Даниэлю Альтмайеру

ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»
Футбол | 26.05.2025, 11:16
ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»
ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 26.05.2025, 11:39
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Президент УЕФА пожалел российских детей. Но обещает не возвращать клубы рф
Футбол | 27.05.2025, 05:50
Президент УЕФА пожалел российских детей. Но обещает не возвращать клубы рф
Президент УЕФА пожалел российских детей. Но обещает не возвращать клубы рф
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Дзаканьи потеряли(
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
25.05.2025, 10:55 1
Другие виды
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
26.05.2025, 04:43 1
Футбол
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 2
Бокс
Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
26.05.2025, 00:40 1
Футбол
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
26.05.2025, 06:50 21
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
26.05.2025, 03:11 5
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем