Сборная Италии назвала состав на матчи против Норвегии и Молдовы

Сборная Италии по футболу обнародовала заявку команды на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года, которые пройдут в июне.

Главный тренер Лучано Спаллетти сформировал список из 27 футболистов.

Итальянскую команду ждут поединки против сборных Норвегии (6 июня) и Молдовы (9 июня).

Состав сборной Италии на матчи против Норвегии и Молдовы:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»)

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Федерико Димарко (все — «Интер»), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо (оба — «Наполи»), Диего Коппола («Верона»), Маттео Габбия («Милан»), Федерико Гатти, Андреа Камбьясо (оба — «Ювентус»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Давиде Дзаппакоста («Аталанта»)

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Чезаре Казадей, Самуэле Риччи (оба — «Торино»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро Тонали («Ньюкасл»)

Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги (оба — «Аталанта»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»)