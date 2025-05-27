Сборная Италии назвала состав на матчи против Норвегии и Молдовы
Лучано Спеллетти вызвал 27 футболистов в сборную
Сборная Италии по футболу обнародовала заявку команды на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года, которые пройдут в июне.
Главный тренер Лучано Спаллетти сформировал список из 27 футболистов.
Итальянскую команду ждут поединки против сборных Норвегии (6 июня) и Молдовы (9 июня).
Состав сборной Италии на матчи против Норвегии и Молдовы:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»)
Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Федерико Димарко (все — «Интер»), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо (оба — «Наполи»), Диего Коппола («Верона»), Маттео Габбия («Милан»), Федерико Гатти, Андреа Камбьясо (оба — «Ювентус»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Давиде Дзаппакоста («Аталанта»)
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Чезаре Казадей, Самуэле Риччи (оба — «Торино»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро Тонали («Ньюкасл»)
Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги (оба — «Аталанта»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»)
𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) May 26, 2025
📋💙 La lista dei 27 convocati del Ct Spalletti per le sfide di qualificazione al Mondiale contro Norvegia e Moldova 🙌🏻 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/ZqKOgRGggZ
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