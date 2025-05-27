Тренер Ворсклы объяснил, почему команда не смогла избежать стыковые матчи
Николай Ищенко уверен, что в последнем туре игроки не справились с давлением из-за результата
Ассистент главного тренера «Ворсклы» Николай Ищенко прокомментировал матч против «Ингульца» в 30-м туре УПЛ.
«Стратегическим был результат, а не качество игры. Несколько матчей мы пробовали играть в футбол, и не добирали своих очков. Сегодня результат был на первом месте. Хорошо, что так.
Результат давил на нас, как и то, на каком месте мы находимся. Будем разбирать ошибки, настраиваться на плей-офф. Сегодня много эмоций оставили на поле.
В таких играх проконтролировать эмоции очень сложно. Кто справился, тот и бегал на поле и создавал моменты», – отметил Николай Ищенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм
Известный украинский тренер расхвалил Евгения Коноплянку