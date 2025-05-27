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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 05:18 | Обновлено 27 мая 2025, 05:27
322
0

Тренер Ворсклы объяснил, почему команда не смогла избежать стыковые матчи

Николай Ищенко уверен, что в последнем туре игроки не справились с давлением из-за результата

27 мая 2025, 05:18 | Обновлено 27 мая 2025, 05:27
322
0
Тренер Ворсклы объяснил, почему команда не смогла избежать стыковые матчи
ФК Ворскла. Николай Ищенко

Ассистент главного тренера «Ворсклы» Николай Ищенко прокомментировал матч против «Ингульца» в 30-м туре УПЛ.

«Стратегическим был результат, а не качество игры. Несколько матчей мы пробовали играть в футбол, и не добирали своих очков. Сегодня результат был на первом месте. Хорошо, что так.

Результат давил на нас, как и то, на каком месте мы находимся. Будем разбирать ошибки, настраиваться на плей-офф. Сегодня много эмоций оставили на поле.

В таких играх проконтролировать эмоции очень сложно. Кто справился, тот и бегал на поле и создавал моменты», – отметил Николай Ищенко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Ингулец - Ворскла Николай Ищенко
Александр Сильченко Источник: ФК Ворскла
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