Тренер Ворсклы объяснил, почему команда не смогла избежать стыковые матчи

Ассистент главного тренера «Ворсклы» Николай Ищенко прокомментировал матч против «Ингульца» в 30-м туре УПЛ.

«Стратегическим был результат, а не качество игры. Несколько матчей мы пробовали играть в футбол, и не добирали своих очков. Сегодня результат был на первом месте. Хорошо, что так.

Результат давил на нас, как и то, на каком месте мы находимся. Будем разбирать ошибки, настраиваться на плей-офф. Сегодня много эмоций оставили на поле.

В таких играх проконтролировать эмоции очень сложно. Кто справился, тот и бегал на поле и создавал моменты», – отметил Николай Ищенко.