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  4. Олег ЛУЖНЫЙ: «Все закономерно. Сезон в УПЛ прошли уверенно»
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 04:58 | Обновлено 27 мая 2025, 05:17
205
0

Олег ЛУЖНЫЙ: «Все закономерно. Сезон в УПЛ прошли уверенно»

Специалист дал оценку чемпионству «Динамо»

27 мая 2025, 04:58 | Обновлено 27 мая 2025, 05:17
205
0
Олег ЛУЖНЫЙ: «Все закономерно. Сезон в УПЛ прошли уверенно»
ФК Динамо. Олег Лужный

Бывший защитник и тренер киевского «Динамо» Олег Лужный в интервью Sport.ua оценил чемпионство киевского клуба в Украинской Премьер-лиге.

– Победа команды Александра Шовковского в чемпионате заслуженная?

– Все закономерно. Прошли сезон в Премьер-лиге уверенно. Да, по ходу турнирной дистанции могли проиграть, ведь нет такой команды, которая постоянно только выигрывала бы. Но этого за тридцать туров не случилось.

Даже в тех ситуациях, когда уступали в счете, счастье было на стороне «Динамо», которое его уравнивало или выходило вперед. Так, в частности, было в апрельской игре чемпионата с тем же «Шахтером», когда сыграли 2:2, уступая в два мяча после первого тайма.

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Олег Лужный чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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