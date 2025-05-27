Олег ЛУЖНЫЙ: «Все закономерно. Сезон в УПЛ прошли уверенно»
Специалист дал оценку чемпионству «Динамо»
Бывший защитник и тренер киевского «Динамо» Олег Лужный в интервью Sport.ua оценил чемпионство киевского клуба в Украинской Премьер-лиге.
– Победа команды Александра Шовковского в чемпионате заслуженная?
– Все закономерно. Прошли сезон в Премьер-лиге уверенно. Да, по ходу турнирной дистанции могли проиграть, ведь нет такой команды, которая постоянно только выигрывала бы. Но этого за тридцать туров не случилось.
Даже в тех ситуациях, когда уступали в счете, счастье было на стороне «Динамо», которое его уравнивало или выходило вперед. Так, в частности, было в апрельской игре чемпионата с тем же «Шахтером», когда сыграли 2:2, уступая в два мяча после первого тайма.
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