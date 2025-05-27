Олег ЛУЖНЫЙ: «Все закономерно. Сезон в УПЛ прошли уверенно»

Бывший защитник и тренер киевского «Динамо» Олег Лужный в интервью Sport.ua оценил чемпионство киевского клуба в Украинской Премьер-лиге.

– Победа команды Александра Шовковского в чемпионате заслуженная?

– Все закономерно. Прошли сезон в Премьер-лиге уверенно. Да, по ходу турнирной дистанции могли проиграть, ведь нет такой команды, которая постоянно только выигрывала бы. Но этого за тридцать туров не случилось.

Даже в тех ситуациях, когда уступали в счете, счастье было на стороне «Динамо», которое его уравнивало или выходило вперед. Так, в частности, было в апрельской игре чемпионата с тем же «Шахтером», когда сыграли 2:2, уступая в два мяча после первого тайма.