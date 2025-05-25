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  4. Олег ЛУЖНЫЙ: «Жду ответа от Маккаби»
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25 мая 2025, 16:50 |
1911
4

Олег ЛУЖНЫЙ: «Жду ответа от Маккаби»

Легендарный динамовец может вернуться к тренерству

25 мая 2025, 16:50 |
1911
4
Олег ЛУЖНЫЙ: «Жду ответа от Маккаби»
ФК Динамо. Олег Лужный

Одна из легенд киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности. Об этом нынешний глава профессионального футбола УАФ рассказал в интервью Sport.ua.

– Мне звонили из израильского «Маккаби» (Хайфа) и интересовались, есть ли у меня желание работать и не против ли возглавить эту команду, - сказал специалист, – Я действительно хочу вернуться к тренерской работе. Собственно, ее я не оставлял, просто взял на время тайм-аут. Полномасштабная война, которая длится уже более трех лет, - одна из его причин.

– И что вы ответили?

– «Маккаби» я дал согласие. Хотя представитель этого клуба сказал, что на роль главного тренера есть и другие кандидаты, существует конкуренция. Поэтому в «Маккаби» будут решать, кого выбирать.

– Вами в Израиле интересуется только хайфский «Маккаби»?

– Да. Сейчас жду ответа.

– Если придется принимать эту команду, вашими ассистентами по тренерскому штабу должны быть израильские специалисты или наши соотечественники?

– Конечно, поеду со своим штабом. Ведь в нем должны быть единомышленники.

– Перерыв в тренерской работе вас, похоже, нисколько не смущает?

– Хотя я в последнее время не тренировал, в этом какой-то особой проблемы не вижу. Да ее и не может быть. Если бы ты не занимался тренерской деятельностью 10 или 15 лет - это одно дело. А если втрое меньше, то это совсем другое. Тем более, когда ты все равно находишься в футболе. Если ты тренер, то все должно быть в голове. Хотя знаю одного тренера, который, получив приглашение от клуба, сказал: «Как я буду тренировать, если я все конспекты сжег?» (улыбается). Так о чем здесь можно говорить дальше?

– В случае выбора вашей кандидатуры израильским клубом УАФ вас отпустит? Будете ли работу совмещать?

– Да нет, как тут совмещать. Я думаю, что отпустит. Пока могу сказать: дай Бог, чтобы все получилось с предложением. А между тем товарищи, которые есть у меня в Израиле, недавно звонили и говорили, что о моем возможном альянсе с хайфским «Маккаби» пишут все газеты. Половина из этих изданий – за мою кандидатуру. Что ж, приятно.

– Киевское «Динамо» в третий раз в своей богатой истории получило чемпионское звание. Свой бывший клуб вы уже поздравили?

– Да, конечно. Поздравлял «Динамо» еще после кубкового финала с «Шахтером», во время церемонии награждения в Житомире. Тогда я сказал: «Вы чемпионат уже выиграли, поэтому в том, что Кубок проиграли, ничего страшного нет».

– Победа команды Александра Шовковского в чемпионате заслуженная?

– Все закономерно. Прошли сезон в Премьер-лиге уверенно. Да, во время турнирной дистанции могли проиграть, ведь нет такой команды, которая постоянно только выигрывала бы. Но этого за тридцать туров не произошло. Даже в тех ситуациях, когда уступали в счете, счастье было на стороне «Динамо», которое его уравнивало или выходило вперед. Так, в частности, было в апрельской игре чемпионата с тем же «Шахтером», когда сыграли 2:2, уступая в два мяча после первого тайма.

– Кого из талантливых игроков нынешнего состава «Динамо» выделили бы?

– Кого-то конкретно выделять было бы неправильно с точки зрения этики, ведь другие будут обижаться. Я считаю, что команда молодая, равная. В ней все игроки хорошие. Есть и такие, которые имеют хорошую перспективу.

– В последнее время ведутся разговоры, что Владислав Ванат может покинуть «Динамо» и перебраться в один из европейских клубов. Как думаете, для него уже настала пора это сделать или стоит еще хотя бы один сезон приобрести больший опыт в киевской команде?

– Этот игрок мне очень нравится. Считаю, что время пришло его отпускать. И если есть приглашение, то Ванату можно спокойно уходить. Другое дело – за сколько его отпускают и сколько за футболиста готовы выложить денег.

– Что стало для вас самой большой неожиданностью чемпионата, который сегодня завершается?

– Сначала скажу о приятных неожиданностях. «Карпаты» и «Александрия» в этом сезоне выступили здорово. Ожидал, что львовяне поднимутся так высоко и будут бороться до последнего тура за четвертое место.

Впрочем, уже тот факт, что львовская команда войдет в первую шестерку сразу же после возвращения в элиту, заслуживает награды. Что касается «Александрии», то она приятно поразила стабильной игрой и вполне заслуженно выиграла серебро.

– А что отнесли бы к неожиданностям со знаком «минус»?

– Разочаровал «Черноморец». Жаль, что команда из такого футбольного города, как Одесса, – и «вылетела».

Ранее мы сообщали, что динамовец Владислав Ванат подвел итоги сезона.

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инсайд Олег Лужный Маккаби Хайфа назначение тренера чемпионат Израиля по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Demid Romanchik
Лужный мужик и достойный человек! Не пиявка, коих очень много в УАФ 
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0
ivankondrat96
Для Маккібі запрошення Лужного великий ризик. Він певний час нікого не тренував, а це свого роду показник
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0
protasov_lyopu_davai
чатжпт сгенерируй новостей
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0
umnuy2
чи не тренер...с нормальным составов в своё время только ныл постоянно что игроки не такие.......был бы кому то нужен то тренеровал бы.Вон Анчелотти не ждёт от маккаби ничего
Легенда однозначно но тренер вообще неочём
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-2
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