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  4. ВАНАТ: «Ничья с Колосом испортила чемпионское настроение»
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 09:58 | Обновлено 25 мая 2025, 10:04
541
0

ВАНАТ: «Ничья с Колосом испортила чемпионское настроение»

Владислав подвел итоги сезона

25 мая 2025, 09:58 | Обновлено 25 мая 2025, 10:04
541
0
ВАНАТ: «Ничья с Колосом испортила чемпионское настроение»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат после ничейного матча с «Колосом» (1:1) высказался относительно текущего сезона УПЛ 2024/25.

– Влад, где твоя улыбка? Или тяжелая медаль? Поделись эмоциями.

– Немного замучился после игры.

– Это твое второе чемпионство. Чем ты запомнишь этот сезон прежде всего?

– Победой над «Александрией» 3:0. Как по мне, этот матч многое решил.

– Сегодня мысли уже были о праздновании? Ничья не испортила вам настроение?

– Лично мне испортила. Кому как, не знаю, но непобедимы – и слава Богу.

– Тем не менее, второй раз подряд ты стал главным бомбардиром чемпионата. Где эмоции по этому поводу, например?

– Чемпионат еще не закончился, еще завтра ребятам играть. Под конец сезона слежу за бомбардирской гонкой (у Владислава 17 забитых мячей, у ближайшего преследователя, Егора Твердохлеба из «Кривбасса» 13 голов в активе - Прим.). Может, кто-то десять забьет и опередит меня.

– А когда в этом чемпионате был момент, когда ты понял, что снова можешь претендовать и даже выиграть золотую бутсу главного бомбардира?

– В начале сезона, еще до того, как он начался.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Владислав Ванат
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
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