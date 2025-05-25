Украина. Премьер лига25 мая 2025, 08:51 | Обновлено 25 мая 2025, 08:54
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Воспитанник Динамо дебютировал в УПЛ в поединке против Колоса
Валентин Моргун сыграл первый матч на уровне чемпионата Украины
25 мая 2025, 08:51 | Обновлено 25 мая 2025, 08:54
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23-летний вратарь киевского «Динамо» Валентин Моргун вышел в стартовом составе «бело-синих» в матче против «Колоса» и дебютировал на уровне Украинской Премьер-лиги.
Валентин провел на поле все 90 минут, однако сохранить ворота сухими Моргуну не удалось – 1:1.
«Поздравляем Валентина Моргуна с дебютом и желаем еще много «сухих» игр в составе «Динамо», – написала пресс-служба «бело-синих».
Напомним, что первый матч за «Динамо» Моргун сыграл в 1/4 финала Кубка Украины против львовского «Руха» (1:0).
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