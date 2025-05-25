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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 08:51 | Обновлено 25 мая 2025, 08:54
875
0

Воспитанник Динамо дебютировал в УПЛ в поединке против Колоса

Валентин Моргун сыграл первый матч на уровне чемпионата Украины

25 мая 2025, 08:51 | Обновлено 25 мая 2025, 08:54
875
0
Воспитанник Динамо дебютировал в УПЛ в поединке против Колоса
ФК Динамо Киев. Валентин Моргун

23-летний вратарь киевского «Динамо» Валентин Моргун вышел в стартовом составе «бело-синих» в матче против «Колоса» и дебютировал на уровне Украинской Премьер-лиги.

Валентин провел на поле все 90 минут, однако сохранить ворота сухими Моргуну не удалось – 1:1.

«Поздравляем Валентина Моргуна с дебютом и желаем еще много «сухих» игр в составе «Динамо», – написала пресс-служба «бело-синих».

Напомним, что первый матч за «Динамо» Моргун сыграл в 1/4 финала Кубка Украины против львовского «Руха» (1:0).

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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