Воспитанник Динамо дебютировал в УПЛ в поединке против Колоса

23-летний вратарь киевского «Динамо» Валентин Моргун вышел в стартовом составе «бело-синих» в матче против «Колоса» и дебютировал на уровне Украинской Премьер-лиги.

Валентин провел на поле все 90 минут, однако сохранить ворота сухими Моргуну не удалось – 1:1.

«Поздравляем Валентина Моргуна с дебютом и желаем еще много «сухих» игр в составе «Динамо», – написала пресс-служба «бело-синих».

Напомним, что первый матч за «Динамо» Моргун сыграл в 1/4 финала Кубка Украины против львовского «Руха» (1:0).