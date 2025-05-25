Динамо завершило без поражений. В Украине это удавалось еще одному клубу
Подопечные Александра Шовковского оформили 17 чемпионство
24 мая, прошел матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Колос».
Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве. Поединок завершился вничью 1:1.
В итоге киевское «Динамо» завершило сезон без поражений. У команды 20 побед и 10 ничьих.
В сезоне 1999/00 подопечные Валерия Лобановского впервые завершили сезон без поражений. Тогда команду переиграть было трудно и европейскому гранду.
Отобрать очки у «Динамо» того образца смогли три команды: «Шахтер» (0:0), „Кривбасс“ (1:1) и «Черноморец» (2:2). В итоге у команды 27 побед и три ничьи. Лучшим бомбардиром стал форвард «Динамо» Максим Шацких - 20 мячей.
Через два сезона достижение «Динамо» повторил донецкий «Шахтер». Главным тренером команды был итальянец Невио Скала, а команда победила в 20-х матчах и 6 раз сыграла вничью (в Высшей лиге было 14 команд).
Это было первое чемпионство «горняков» в Украине. Кстати, лучший бомбардир «Шахтера» Андрей Воробей с 9 мячами был лишь на 7-й строчке, а самым результативным игроком стал нынешний тренер «Оболони» Сергей Шищенко (Металлург Донецк) - 12.
В сезоне 2006/07 сезон без поражений провело снова киевское «Динамо». К такому чемпионству привел команду Анатолий Демьяненко. Команда в 22 матчах праздновала победу и 8 игр завершила в ничью.
Максим Шацких стал главным голеадором «Динамо» (9 мячей), но в Украине лучшим был игрок «горняков» Александр Гладкий – 13.
Следующим сезоном, где было повторено подобное достижение, был сезон 2014/15. Киевское «Динамо» снова стало чемпионом, проведя сезон без единого поражения. В элитном дивизионе снова играло 14 команд, а «Динамо» повторило достижение «Шахтера» - 20 побед, 6 ничьих.
Лучший бомбардир команды Артем Кравец с 15 мячами стал лишь третьим. 17 мячей в том сезоне забил представитель «Шахтера» Алекс Тейшейра – 17.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|30
|20
|10
|0
|61 - 19
|70
|2
|Александрия
|30
|20
|7
|3
|46 - 22
|67
|3
|Шахтер Донецк
|30
|18
|8
|4
|69 - 26
|62
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37 - 27
|47
|5
|Карпаты Львов
|29
|13
|7
|9
|41 - 33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33 - 25
|46
|7
|Рух Львов
|30
|9
|11
|10
|30 - 27
|38
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31 - 38
|37
|9
|Колос Ковалевка
|30
|8
|12
|10
|27 - 25
|36
|10
|Верес
|29
|9
|8
|12
|32 - 43
|35
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19 - 43
|32
|12
|ЛНЗ Черкассы
|29
|7
|9
|13
|24 - 36
|30
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24 - 38
|27
|14
|Левый берег
|30
|7
|5
|18
|18 - 39
|26
|15
|Ингулец
|30
|5
|9
|16
|21 - 47
|24
|16
|Черноморец
|30
|6
|5
|19
|20 - 45
|23
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексею Сливченко жаль, что самоотверженность «казаков» оказалась бессмысленной…
Киевляне отпраздновали получение золотых наград