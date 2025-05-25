Динамо завершило без поражений. В Украине это удавалось еще одному клубу

24 мая, прошел матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Колос».

Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве. Поединок завершился вничью 1:1.

В итоге киевское «Динамо» завершило сезон без поражений. У команды 20 побед и 10 ничьих.

В сезоне 1999/00 подопечные Валерия Лобановского впервые завершили сезон без поражений. Тогда команду переиграть было трудно и европейскому гранду.

Отобрать очки у «Динамо» того образца смогли три команды: «Шахтер» (0:0), „Кривбасс“ (1:1) и «Черноморец» (2:2). В итоге у команды 27 побед и три ничьи. Лучшим бомбардиром стал форвард «Динамо» Максим Шацких - 20 мячей.

Через два сезона достижение «Динамо» повторил донецкий «Шахтер». Главным тренером команды был итальянец Невио Скала, а команда победила в 20-х матчах и 6 раз сыграла вничью (в Высшей лиге было 14 команд).

Это было первое чемпионство «горняков» в Украине. Кстати, лучший бомбардир «Шахтера» Андрей Воробей с 9 мячами был лишь на 7-й строчке, а самым результативным игроком стал нынешний тренер «Оболони» Сергей Шищенко (Металлург Донецк) - 12.

В сезоне 2006/07 сезон без поражений провело снова киевское «Динамо». К такому чемпионству привел команду Анатолий Демьяненко. Команда в 22 матчах праздновала победу и 8 игр завершила в ничью.

Максим Шацких стал главным голеадором «Динамо» (9 мячей), но в Украине лучшим был игрок «горняков» Александр Гладкий – 13.

Следующим сезоном, где было повторено подобное достижение, был сезон 2014/15. Киевское «Динамо» снова стало чемпионом, проведя сезон без единого поражения. В элитном дивизионе снова играло 14 команд, а «Динамо» повторило достижение «Шахтера» - 20 побед, 6 ничьих.

Лучший бомбардир команды Артем Кравец с 15 мячами стал лишь третьим. 17 мячей в том сезоне забил представитель «Шахтера» Алекс Тейшейра – 17.

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