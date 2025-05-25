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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 04:32 | Обновлено 25 мая 2025, 04:46
169
1

Динамо завершило без поражений. В Украине это удавалось еще одному клубу

Подопечные Александра Шовковского оформили 17 чемпионство

25 мая 2025, 04:32 | Обновлено 25 мая 2025, 04:46
169
1
Динамо завершило без поражений. В Украине это удавалось еще одному клубу
ФК Динамо Киев

24 мая, прошел матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Колос».

Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве. Поединок завершился вничью 1:1.

В итоге киевское «Динамо» завершило сезон без поражений. У команды 20 побед и 10 ничьих.

В сезоне 1999/00 подопечные Валерия Лобановского впервые завершили сезон без поражений. Тогда команду переиграть было трудно и европейскому гранду.

Отобрать очки у «Динамо» того образца смогли три команды: «Шахтер» (0:0), „Кривбасс“ (1:1) и «Черноморец» (2:2). В итоге у команды 27 побед и три ничьи. Лучшим бомбардиром стал форвард «Динамо» Максим Шацких - 20 мячей.

Через два сезона достижение «Динамо» повторил донецкий «Шахтер». Главным тренером команды был итальянец Невио Скала, а команда победила в 20-х матчах и 6 раз сыграла вничью (в Высшей лиге было 14 команд).

Это было первое чемпионство «горняков» в Украине. Кстати, лучший бомбардир «Шахтера» Андрей Воробей с 9 мячами был лишь на 7-й строчке, а самым результативным игроком стал нынешний тренер «Оболони» Сергей Шищенко (Металлург Донецк) - 12.

В сезоне 2006/07 сезон без поражений провело снова киевское «Динамо». К такому чемпионству привел команду Анатолий Демьяненко. Команда в 22 матчах праздновала победу и 8 игр завершила в ничью.

Максим Шацких стал главным голеадором «Динамо» (9 мячей), но в Украине лучшим был игрок «горняков» Александр Гладкий – 13.

Следующим сезоном, где было повторено подобное достижение, был сезон 2014/15. Киевское «Динамо» снова стало чемпионом, проведя сезон без единого поражения. В элитном дивизионе снова играло 14 команд, а «Динамо» повторило достижение «Шахтера» - 20 побед, 6 ничьих.

Лучший бомбардир команды Артем Кравец с 15 мячами стал лишь третьим. 17 мячей в том сезоне забил представитель «Шахтера» Алекс Тейшейра – 17.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 30 20 10 0 61 - 19 70
2 Александрия 30 20 7 3 46 - 22 67
3 Шахтер Донецк 30 18 8 4 69 - 26 62
4 Полесье 29 12 11 6 37 - 27 47
5 Карпаты Львов 29 13 7 9 41 - 33 46
6 Кривбасс 29 13 7 9 33 - 25 46
7 Рух Львов 30 9 11 10 30 - 27 38
8 Заря 29 11 4 14 31 - 38 37
9 Колос Ковалевка 30 8 12 10 27 - 25 36
10 Верес 29 9 8 12 32 - 43 35
11 Оболонь 30 8 8 14 19 - 43 32
12 ЛНЗ Черкассы 29 7 9 13 24 - 36 30
13 Ворскла 30 6 9 15 24 - 38 27
14 Левый берег 30 7 5 18 18 - 39 26
15 Ингулец 30 5 9 16 21 - 47 24
16 Черноморец 30 6 5 19 20 - 45 23
Полная таблица

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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4-1 по победам в чемпионате без поражений!!!
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