Бразильский лидер Александрии может переехать в Грецию

22-летний бразилец «Александрии» Хуан Безерра может летом сменить клуб, ведь получил предложение от греческого клуба «Арис».

Известно, что сейчас руководство клуба на трансфер не согласилось из-за низкой суммы, которую предложили греки.

За Безерру «Арис» предложил 1,5 миллиона евро, но украинский клуб хочет в два раза больше.

Хуан Безерра присоединился к александрийцам в 2023 году. В этом сезоне бразилец сыграл 26 матчей и забил 6 мячей.

По информации портала Transfermrkt, форвард оценивается в 1,5 млн евро.