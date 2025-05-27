Украина. Премьер лига27 мая 2025, 04:22 | Обновлено 27 мая 2025, 05:01
348
0
Бразильский лидер Александрии может переехать в Грецию
Хуан Безерра получил предложение от «Ариса»
27 мая 2025, 04:22 | Обновлено 27 мая 2025, 05:01
348
0
22-летний бразилец «Александрии» Хуан Безерра может летом сменить клуб, ведь получил предложение от греческого клуба «Арис».
Известно, что сейчас руководство клуба на трансфер не согласилось из-за низкой суммы, которую предложили греки.
За Безерру «Арис» предложил 1,5 миллиона евро, но украинский клуб хочет в два раза больше.
Хуан Безерра присоединился к александрийцам в 2023 году. В этом сезоне бразилец сыграл 26 матчей и забил 6 мячей.
По информации портала Transfermrkt, форвард оценивается в 1,5 млн евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 мая 2025, 22:49 3
Украинский вратарь не спешит покидать мадридский гранд
Футбол | 26 мая 2025, 11:39 13
Руслан Петрович возглавит «Металлист 1925»
Футбол | 27.05.2025, 02:25
Футбол | 26.05.2025, 06:00
Хоккей | 26.05.2025, 09:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.05.2025, 04:43 1
25.05.2025, 00:27 6
25.05.2025, 06:23 15
25.05.2025, 09:23 1
25.05.2025, 10:55 1
25.05.2025, 09:00
26.05.2025, 04:08 6
26.05.2025, 08:20 2