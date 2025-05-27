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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 04:22 | Обновлено 27 мая 2025, 05:01
348
0

Бразильский лидер Александрии может переехать в Грецию

Хуан Безерра получил предложение от «Ариса»

27 мая 2025, 04:22 | Обновлено 27 мая 2025, 05:01
348
0
Бразильский лидер Александрии может переехать в Грецию
ФК Александрия. Хуан Безерра

22-летний бразилец «Александрии» Хуан Безерра может летом сменить клуб, ведь получил предложение от греческого клуба «Арис».

Известно, что сейчас руководство клуба на трансфер не согласилось из-за низкой суммы, которую предложили греки.

За Безерру «Арис» предложил 1,5 миллиона евро, но украинский клуб хочет в два раза больше.

Хуан Безерра присоединился к александрийцам в 2023 году. В этом сезоне бразилец сыграл 26 матчей и забил 6 мячей.

По информации портала Transfermrkt, форвард оценивается в 1,5 млн евро.

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Александр Сильченко Источник: Telegram
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