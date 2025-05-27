Моуриньо назвал клуб, который будет тренировать в следующем сезоне

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал, останется ли тренером «Фенербахче» на следующий сезон.

– Президент мне доверяет, он об этом уже говорил по телевидению.

Если же анализировать последнюю игру в чемпионате, то мы играли в меньшинстве, поэтому надо оценивать игру как два отдельных матча. Сначала мы играли 11 на 11, а затем 11 на 10. Мы сначала повели в счете, а дальше нам было очень трудно.

Мы же могли создать больше моментов, но из-за ошибки вратаря проиграли матч.

– Вы уже семь лет не участвуете в Лиге чемпионов. Что думаете о своих решениях?

– За последние семь лет я дважды играл в финалах еврокубков. То есть за семь лет я сыграл больше финалов в еврокубках, чем все турецкие клубы в целом.