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Турция
27 мая 2025, 03:43 | Обновлено 27 мая 2025, 03:55
186
0

Моуриньо назвал клуб, который будет тренировать в следующем сезоне

Португальский специалист продолжит работать в «Фенербахче»

27 мая 2025, 03:43 | Обновлено 27 мая 2025, 03:55
186
0
Моуриньо назвал клуб, который будет тренировать в следующем сезоне
fenerbahce.org

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал, останется ли тренером «Фенербахче» на следующий сезон.

– Президент мне доверяет, он об этом уже говорил по телевидению.

Если же анализировать последнюю игру в чемпионате, то мы играли в меньшинстве, поэтому надо оценивать игру как два отдельных матча. Сначала мы играли 11 на 11, а затем 11 на 10. Мы сначала повели в счете, а дальше нам было очень трудно.

Мы же могли создать больше моментов, но из-за ошибки вратаря проиграли матч.

– Вы уже семь лет не участвуете в Лиге чемпионов. Что думаете о своих решениях?

– За последние семь лет я дважды играл в финалах еврокубков. То есть за семь лет я сыграл больше финалов в еврокубках, чем все турецкие клубы в целом.

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Александр Сильченко Источник: Haber Turk
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