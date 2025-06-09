Легенда сборной Англии: «Этот футболист лучше Месси и Роналду»

Легенда сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гленн Ходдл назвал лучшего футболиста в истории. Ходдл выделил Диего Марадону.

«Для меня Марадона был лучшим игроком на планете в то время и лучшим, которого я когда-либо видел – даже лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси», – сказал Годдл.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.