Легенда сборной Англии: «Этот футболист лучше Месси и Роналду»
Гленн Ходдл выделил Диего Марадону
Легенда сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гленн Ходдл назвал лучшего футболиста в истории. Ходдл выделил Диего Марадону.
«Для меня Марадона был лучшим игроком на планете в то время и лучшим, которого я когда-либо видел – даже лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси», – сказал Годдл.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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