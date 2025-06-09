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  4. Легенда сборной Англии: «Этот футболист лучше Месси и Роналду»
Англия
09 июня 2025, 03:50 |
82
0

Легенда сборной Англии: «Этот футболист лучше Месси и Роналду»

Гленн Ходдл выделил Диего Марадону

09 июня 2025, 03:50 |
82
0
Легенда сборной Англии: «Этот футболист лучше Месси и Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гленн Ходдл

Легенда сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гленн Ходдл назвал лучшего футболиста в истории. Ходдл выделил Диего Марадону.

«Для меня Марадона был лучшим игроком на планете в то время и лучшим, которого я когда-либо видел – даже лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси», – сказал Годдл.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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