Сеск ФАБРЕГАС: «Я этого игрока просто ненавидел, было много споров»

Экс-игрок лондонских «Челси», «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас назвал футболиста, которого ненавидел. Испанец вспомнил о противостоянии против легенды «Челси» Джона Терри.

«Терри тот тип игрока, с которым у меня было много споров. В какой-то момент, когда я играл за «Арсенал», я его очень ненавидел, у нас было много конфронтаций, но одно, что я всегда к нему чувствовал, это уважение», – сказал Фабрегас.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» готовится к прощанию с испанским тренером Пепом Гвардиолой из-за неудовлетворительных результатов и хочет назначить на его место Фабрегаса.