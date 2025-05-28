Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сеск ФАБРЕГАС: «Я этого игрока просто ненавидел, было много споров»
Англия
28 мая 2025, 02:53 |
71
0

Сеск ФАБРЕГАС: «Я этого игрока просто ненавидел, было много споров»

Испанец выделил Джона Терри

28 мая 2025, 02:53 |
71
0
Сеск ФАБРЕГАС: «Я этого игрока просто ненавидел, было много споров»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Экс-игрок лондонских «Челси», «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас назвал футболиста, которого ненавидел. Испанец вспомнил о противостоянии против легенды «Челси» Джона Терри.

«Терри тот тип игрока, с которым у меня было много споров. В какой-то момент, когда я играл за «Арсенал», я его очень ненавидел, у нас было много конфронтаций, но одно, что я всегда к нему чувствовал, это уважение», – сказал Фабрегас.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» готовится к прощанию с испанским тренером Пепом Гвардиолой из-за неудовлетворительных результатов и хочет назначить на его место Фабрегаса.

По теме:
С надеждой на золото. Стартовые составы матча Комо – Интер в Серии А
Он отказал Байеру. В Серии А определился лучший тренер месяца
ФОТО. Легенда Челси потролил Тоттенхэм после триумфа в Лиге Европы
Сеск Фабрегас Джон Терри
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Футбол | 27 мая 2025, 19:55 7
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека

Саленко может оказаться в первой команде или пойти в аренду

ВИДЕО. Футболист Динамо целует известную блогершу Украины. У них роман
Футбол | 28 мая 2025, 02:40 0
ВИДЕО. Футболист Динамо целует известную блогершу Украины. У них роман
ВИДЕО. Футболист Динамо целует известную блогершу Украины. У них роман

Владимир Бражко и Даша Квиткова таки вместе

Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Футбол | 27.05.2025, 08:25
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Туран дал первый комментарий после назначения главным тренером Шахтера
Футбол | 27.05.2025, 21:49
Туран дал первый комментарий после назначения главным тренером Шахтера
Туран дал первый комментарий после назначения главным тренером Шахтера
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Футбол | 27.05.2025, 11:05
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
26.05.2025, 03:49 2
Бокс
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
26.05.2025, 03:49
Теннис
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
26.05.2025, 04:43 1
Футбол
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
26.05.2025, 08:53 2
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 16
Футбол
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
26.05.2025, 06:50 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем