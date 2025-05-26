Металлист 1925 планирует летом купить защитника Ворсклы
Евгений Павлюк может продолжить карьеру в харьковском клубе
Харьковский «Металлист 1925» планирует купить у «Ворсклы» Евгения Павлюка, это поможет полтавскому клубу сохранить финансовую стабильность еще на один сезон.
«Металлист 1925» заинтересован в приобретении футболиста «Ворсклы», который может играть как центральным защитником, так и опорным полузащитником. 22-летний Павлюк является игроком молодежной сборной Украины U-21, а в прошлом году входил в состав олимпийской команды U-23.
Сумма трансфера будет значительно меньше рекордного перехода Ильи Крупского за 3 млн евро из «Ворсклы» в «Металлист 1925».
В текущем сезоне Евгений Павлюк сыграл за «Ворсклу» 19 матчей в УПЛ, без забитых голов.
«Металлист 1925», занявший третье место в Первой лиге, проведет переходные матчи против «Левого Берега» за путевку в УПЛ.
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