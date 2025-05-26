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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 22:41 | Обновлено 26 мая 2025, 23:14
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1

Металлист 1925 планирует летом купить защитника Ворсклы

Евгений Павлюк может продолжить карьеру в харьковском клубе

26 мая 2025, 22:41 | Обновлено 26 мая 2025, 23:14
710
1
Металлист 1925 планирует летом купить защитника Ворсклы
ФК Ворскла. Евгений Павлюк

Харьковский «Металлист 1925» планирует купить у «Ворсклы» Евгения Павлюка, это поможет полтавскому клубу сохранить финансовую стабильность еще на один сезон.

«Металлист 1925» заинтересован в приобретении футболиста «Ворсклы», который может играть как центральным защитником, так и опорным полузащитником. 22-летний Павлюк является игроком молодежной сборной Украины U-21, а в прошлом году входил в состав олимпийской команды U-23.

Сумма трансфера будет значительно меньше рекордного перехода Ильи Крупского за 3 млн евро из «Ворсклы» в «Металлист 1925».

В текущем сезоне Евгений Павлюк сыграл за «Ворсклу» 19 матчей в УПЛ, без забитых голов.

«Металлист 1925», занявший третье место в Первой лиге, проведет переходные матчи против «Левого Берега» за путевку в УПЛ.

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Евгений Павлюк трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 ТаТоТаке трансферы УПЛ Илья Крупский
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Gargantua81
опорником будет играть Калюжный, там без вариантов. А вот в центре защиты нужна конкуренция. Скорее всего будут играть Салюк и Павлюк. Имереков уже возрастной, травмы участились.
Им нужен бокс ту бокс в опорную зону. И плеймейкер. И форвард.
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