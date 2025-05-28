Барселона приняла решение о будущем Левандовски

Каталонская «Барселона» приняла решение о будущем 36-летнего польского нападающего Роберта Левандовски, контракт которого действует еще на один сезон.

По информации испанских СМИ, руководство «Барселоны» решило не продавать поляка этим летом – он доработает контракт с клубом до конца. На эту ситуацию никак не повлияет возможное подписание «Барселоной» нового нападающего.

В этом сезоне на счету Левандовски 52 матча, 42 гола и три ассиста. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить Ферран Торрес.