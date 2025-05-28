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  4. Хаби Алонсо принял решение, что делать с Мбаппе и Винисиусом
Испания
28 мая 2025, 04:46 |
71
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Хаби Алонсо принял решение, что делать с Мбаппе и Винисиусом

Речи о трансфере – нет

28 мая 2025, 04:46 |
71
0
Хаби Алонсо принял решение, что делать с Мбаппе и Винисиусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо стал новым главным тренером «Реала». Алонсо рассказал журналистом, что будет делать с лидерами клуба Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе после своего назначения.

«У нас много игроков мирового уровня. И не только Мбаппе и Винисиус, но эти двое делают разницу на поле. У меня есть идея, как задействовать их вместе на поле, я поработаю над этой идеей, надеются оба ее примут. Это игроки топового уровня», – сказал Хаби.

Очевидно, Хаби Алонсо не планирует продавать Винисиуса Жуниора, о чем писали ранее испанские СМИ.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: AS
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