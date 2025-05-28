Хаби Алонсо принял решение, что делать с Мбаппе и Винисиусом

Испанский специалист Хаби Алонсо стал новым главным тренером «Реала». Алонсо рассказал журналистом, что будет делать с лидерами клуба Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе после своего назначения.

«У нас много игроков мирового уровня. И не только Мбаппе и Винисиус, но эти двое делают разницу на поле. У меня есть идея, как задействовать их вместе на поле, я поработаю над этой идеей, надеются оба ее примут. Это игроки топового уровня», – сказал Хаби.

Очевидно, Хаби Алонсо не планирует продавать Винисиуса Жуниора, о чем писали ранее испанские СМИ.